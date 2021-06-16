انت الان تتابع تفاصيل خبر نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن قائمة لاعبي مباراة الترجي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، عن قائمة الفريق المعنية بالسفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم السبت 19 يونيو المقبل في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام علي ملعب رادس.

وجاءت قائمة اللاعبين المعنيين كالتالي:

محمد الشناوي

محمد مجدي أفشة

ياسر إبراهيم

محمود وحيد

محمود كهربا

أحمد رمضان بيكهام

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد شريف

وليد سليمان

أيمن أشرف

بدر بانون

حسين الشحات

أليو ديانج

على لطفي

عمرو السولية

صلاح محسن

مصطفى شوبير

سعد سمير

علي معلول

ناصر ماهر

أكرم توفيق

والتر بواليا

طاهر محمد طاهر

جونيور أجايي

ويتوجه النادي الأهلي عصر اليوم 16 يونيو برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس، عبر طائرة خاصة؛ استعدادا لمباراة الترجي التونسي التي ستجرى يوم السبت المقبل في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و يلتقي الفريقيان مجددا يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة في لقاء العودة، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو المقبل بالدار البيضاء بالمغرب وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وجاء تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي وصن داونز الجنوب افريقي، بينما تأهل الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

جدير بالذكر أن نادي الأهلي المصري هو حامل لقب الأخير لدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد فوزه على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1، بعد لقاء القرن الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.