كأس أوروبا: برنامج مباريات اليوم السبت

في ما يلي برنامج مباريات اليوم السبت ، لحساب الجولة الاولى من منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم. ملعب باكو الأولمبي (الساعة 14:00):

بلاد الغال - سويسرا

ملعب كوبنهاغن (الساعة 17:00):

الدانمارك - فنلندا

ملعب سانت بيتيرسبرغ (الساعة 20:00)

بلجيكا - روسيا

القنوات الناقلة لمباريات اليوم: بي ان سبور ماكس1 - ZDF

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