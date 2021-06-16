ختام كروية معلمي مدارس إزكي الرابعـــة

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

اختتمت على ملعب فريق العربي منافسات بطولة معلمي مدارس ولاية إزكي بنسختها الرابعة، وذلك تحت رعاية سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور عبدالله بن علي الراشدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقد شهد يوم الختام إقامة مباراتين لتحديد المراكز المتقدمة وتمكن فريق مدرسة محمد بن جعفر للمرة الثالثة على التوالي الظفر باللقب اثر تحقيقه الفوز على مدرسة أبو زيد بنتيجة 4 مقابل 1 ، بينما نال المركز الثاني فريق مدرسة اوس بن ثابت حيث تفوق على مدرسة صالح بن المتوكل بنتيجة 2 مقابل 1 ، وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم الفرق الحاصلة على المراكز المتقدمة، وتكريم خلفان الصبيحي بجائزة أفضل حارس، أما جائزة الهداف فقد حاز عليها عدي العميري، فيما حصل على جائزة أفضل اداري يحيى الحضرمي، كما تم تكريم الجهات الداعمة للبطولة .

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