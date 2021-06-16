اتحاد تنس الطاولة يفتح ملف تعيين مدرب المنتخبات الوطنية ومشاركة الأندية في البطولة العربية

ناقش مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة في اجتماعه مساء أمس الاول برئاسة عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد، عددا من المواضيع المهمة ومنها مناقشة ملف تعيين المدرب الجديد للمنتخبات الوطنية، واستئناف الانشطة والمسابقات في المرحلة المقبلة ومراجعة الخطة السنوية للاتحاد للعام الجاري، بالإضافة الى مناقشة مشاركة الأندية في بطولة المنتخبات والأندية العربية المجمعة بالأردن في شهر أغسطس المقبل، وترشيح الحكام العمانيين من الشارة الدولية للمشاركة في ادارة منافسات البطولة الاسيوية لكرة الطاولة في قطر في شهر سبتمبر المقبل.

استهل الاجتماع الذي عقد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، بعدها تمت مناقشة روزنامة العام الجاري بما يتلاءم مع معطيات المرحلة المقبلة ومراجعة برنامج استئناف عودة الانشطة والبطولات، حيث تم تكليف لجنة المسابقات بإعداد تصور متكامل والنظر في امكانية عودة البرامج والأنشطة الرياضية في شهر أغسطس المقبل بحسب التعليمات الصادرة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجهات ذات العلاقة.

وفي البند الثاني، تم مناقشة ومراجعة كافة اللوائح التابعة للاتحاد ومنها لائحة المسابقات والحكام والمالية والمنتخبات، وتم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الصيغة النهائية للوائح وعرضها على مجلس الادارة للاعتماد النهائي، وفي بند تعيين مدرب للمنتخبات الوطنية، استعرضت اللجنة المكلفة بهذه المهمة العديد من السير الذاتية وأوصى مجلس ادارة الاتحاد بان يكون معايير الاختيار بناء على خبرة المدرب في المنطقة وحصوله على الخبرة المناسبة في تدريب المراحل السنية والمراحل الاخرى، وأن يكون لديه الالمام الفني الكامل باختيار واعداد وتأهيل لاعبين واعدين للمنتخبات الوطنية، وستواصل اللجنة المختصة بالاتحاد إنهاء التفاوض مع المدربين واختيار المدرب الأنسب لقيادة المنتخبات الوطنية وسيتم الاعلان عن ذلك في الفترة القادمة، كما أقر المجلس بمخاطبة الاندية الحائزة على المراكز الثلاثة الاولى في بطولة السلطنة للعموم للمشاركة في بطولة المنتخبات والأندية العربية المجمعة بالأردن في شهر أغسطس المقبل، وكلف المجلس لجنة الحكام بترشيح أحد الحكام العمانيين من حملة الشارة الدولية للمشاركة في ادارة منافسات البطولة الاسيوية لكرة الطاولة في قطر في شهر سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد العماني لكرة الطاولة قد أقام في وقت سابق، حفل وداع لمدرب المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة محمد عتوم، بعد انتهاء مهام عمله كمدرب للمنتخبات الوطنية وانتقاله للعمل لدى الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وقضى المدرب الاردني محمد عتوم فترة تدريبية حافلة مع المنتخبات الوطنية والأندية المحلية لكرة الطاولة لفترة امتدت لسبع سنوات تقريبا، حيث شهدت هذه الفترة تسجيل العديد من النجاحات والانجازات المتنوعة والتي نجح من خلالها المدرب عتوم من وضع بصمة واضحة في تطور مستويات اللاعبين المحليين والنهوض بالمستويات الفنية للمنتخبات الوطنية.

من جانب اخر، شارك سجاد اللواتي نائب رئيس الاتحاد وعادل البلوشي أمين السر العام في الورشة الافتراضية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي اقيمت مؤخرا، وخصصت للحديث عن التصنيف الجديد للاتحادات الوطنية، تناولت الورشة أبرز الجوانب التي يركز عليها الاتحاد الدولي في تصنيف الاتحادات الوطنية اعتبارا من عام 2021، كما نظم الاتحاد الدولي مؤخرا ورشة متخصصة عن آلية اعداد الخطط للبرامج التدريبية للمنتخبات الوطنية.