اليوم .. ختام المرحلة النهائية لبرنامج الإبحار الشراعي لذوي الإعاقة «أبحر بحرية»

في الرياضة 16 يونيو,2021

بهدف اختيار 24 بحارا للمنتخب الوطني

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تختتم اليوم المرحلة النهائية من برنامج الإبحار الشراعي لذوي الإعاقة ” أبحر بحرية ” بمشاركة 30 بحارا من الأشخاص ذوي الاعاقة والتي تشرف عليه عمان للابحار والمدعومة من قبل بي.بي عُمان وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية العُمانية، حيث سيتم خلال هذه المرحلة النهائية اختيار 24 بحارا للانضمام للمنتخب الوطني الذي سيمثل السلطنة في العديد من البطولات الدولية البارالمبية في فئة الإبحار الشراعي من بينها بطولة العالم للإبحار الشراعي 2022م.

ويعدّ برنامج ابحر بحرية الأول من نوعه في الخليج العربي والمنطقة ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمهتمين بالرياضة لتجربة الإبحار الشراعي والتدريب على ممارستها، حيث وضعت اللجنة المشرفة على البرنامج العديد الخطط والبرامج التأهيلية الخاصة بهذه الفئة التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم البدنية حيث تم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للابحار الشراعي وتم خلاله وضع أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين مع تقديم برامج تدريبية اشرف عليها نخبة من المدربين العُمانيين بكفاءة عالية.

ولقد حظي البرنامج منذ انطلاقته بتفاعل كبير من قبل المشاركين، حيث استقطب البرنامج أكثر من 105 مشاركين من الجنسين من مختلف محافظات السلطنة وقد اقيمت فعاليات البرنامج في مدارس تعليم الابحار الشراعي التابعة لمشروع عمان للابحار في المدينة الرياضية بالمصنعة وصور والموج مسقط وتم وضع برامج خاصة من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج وفق اجراءات احترازية كبيرة حفاظا على سلامة المشاركين في البرنامج وقد اقيمت التدريبات على قوارب “آر أسفنتشر” للإبحار الشراعي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاعمار من 16 وحتى 30 سنة .

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على برنامج الإبحار الشراعي لذوي الإعاقة “أبحر بحرّية ” قسمت البرنامج على عدة مراحل المرحلة الاولى تم فيها استقبال 31 مشاركاً في المدينة الرياضية بالمصنعة استمرت هذه المرحلة لمدة ثلاثة أيام تخللها عدد من الحصص وحلقات العمل التدريبية المتعلقة بتطوير المهارات القيادية والتي ركزت في مجملها على تطوير مهارات التخطيط وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي مع تعلم الطرق السليمة لإدارة الأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

والمرحلة الثانية تم فيها اختيار 50 مشاركًا لإكمال المستوى الثاني من الإبحار الشراعي من عُمان للإبحار والمقدم من قبل البرنامج الوطني للتدريب في مراكز أبحر بحرية بالموج مسقط والمصنعة وتم اختيار 30 مشاركًا للانتقال للمرحلة الثالثة.

وبعد انتهاء المرحلة النهائية من البرنامج سيتم اختيار 24 بحار للانضمام للمنتخب الوطني للابحار الشراعي لذوي الاعاقة، حيث ستكون لهم تدريبات اسبوعية يتم تقسيمها وتطبيقها في مركز ابحر بحرية في الموج مسقط ومركز المصنعة .