رئيس اللجنة الأولمبية يلتقي طالب الوهيبي وبانكاج كيمجي

استقبل السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بمكتبه صباح أمس طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي بحضور طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة، حيث هنأ السيد رئيس اللجنة الأولمبية الاتحاد العماني للهوكي بقيادة الوهيبي بمناسبة فوز السلطنة باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي ستقام عام 2024م، وذلك بعد نيلها ثقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي وحصول الملف على 13 صوتا من أصل 16.

وثمن السيد رئيس اللجنة الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته التي تكللت بالفوز باستضافة هذا الحدث العالمي مؤكدًا على حرص اللجنة الأولمبية العُمانية على تقديم كامل الدعم والمساندة لإنجاح الاستضافة، ومتمنيا للمنتخب الوطني للهوكي كل التوفيق والنجاح وتحقيق النتائج المرجوة في البطولة.

من جانب آخر، التقى السيد رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية ببانكاج كيمجي رئيس مجلس إدارة النادي العُماني للكريكت بمقر أكاديمية عمان للكريكت بولاية العامرات ، حيث تم استعراض وضع اللعبة بالسلطنة والخطط المستقبلية لتطويرها وانتشارها في إطار الرؤية المستقبلية للرياضة العُمانية.