الكشري يقدم أوراقه لرئاسة اتحاد السباحة ومنافسة على كرسي الرئاسة بالاتحادات

في الرياضة 16 يونيو,2021

مع فتح الترشح للدورة الانتخابية الجديدة

كتب – بدر الزدجالي:

شهد يوم أمس تحركا طفيفا للترشح لمختلف المناصب في الاتحادات الرياضية بعد فتح باب الترشح لعدد من الاتحادات للدورة الانتخابية الجديدة والتي يتوقع لها ان تشهد اقبالا خلال الايام القادمة لعدد من الاتحادات الرياضية، حيث فتحت كل من اتحادات القوى والطائرة والسباحة واليد أبوابها للراغبين بالترشح لمختلف المناصب.

وتقدم يوم امس طه بن سليمان الكشري اوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد العماني للسباحة للدورة الانتخابية القادمة ممثلا لنادي اهلي سداب ويدخل الكشري هذه الانتخابات لتكملة مشواره في هذا الاتحاد بعد ان حصل مؤخرا على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالفوز بعضوية مجلس الادارة للدورة الثانية على التوالي وشهد اتحاد السباحة كذلك تقديم احمد الحكيم مرشح نادي النصر لعضوية مجلس الادارة..

وفي اتحاد الطائرة شهد أمس استلام اوراق المترشح صالح بن ناصر الزدجالي مرشحا من نادي الخابورة لمنصب عضوية المجلس وسبق وان تقدم كل من عبدالله المقدم لمنصب نائب الرئيس عن نادي ظفار وسالم الجابري لمنصب نائب الرئيس عن نادي مجيس وسعادة العزرية لمنصب العضوية عن مقعد المرأة الالزامي.

ويشهد كرسي الرئاسة تنافسا بين اربعة اسماء لم تتقدم حتى الان بشكل رسمي للترشح، وظهرت تحركاتها خلال الفترة الماضية وهم؛ الدكتو عامر الطوقي الذي يشغل منصب امين السر وسيف الشكيلي رئيس نادي بهلا والمهندس ابراهيم المقبالي رئيس نادي صحار والدكتور حمود الحسني من نادي السيب وعضو بمجلس ادارة الاتحاد.

ويغيب عن مجلس ادارة الاتحاد اغلب الاسماء في المجلس الحالي لعدم استيفاء شروط الترشح بعد انقضاء دورتين لهما وسوف يشهد المجلس اسماء ووجوها جديدة اغلبها من ممارسي اللعبة.

وتلقى اتحاد العاب القوى طلبا واحدا يوم امس عبر المترشح لمنصب امين السر اسعد الحسني من نادي الخابورة ويشهد اتحاد القوى هو الاخر منافسة على منصب الرئاسة بشكل كبير حيث ظهرت تحركات كل من جهاد عبدالله الشيخ لرئاسة الاتحاد والذي يشغل حاليا منصب امين السر وتحركات كذلك محمد العاصمي عضو المجلس وتوقعات دخول عادل الزرعي رئيس نادي مصيرة للمنافسة على منصب رئاسة الاتحاد.

ولم يتلق الاتحاد العماني لكرة اليد يوم امس اية اوراق ترشحه في اليوم الثاني من فتح الباب حيث شهد اليوم الاول ترشح الدكتور سعيد الشحري لمنصب رئيس الاتحاد مرشح نادي ظفار وتقدم كذلك احمد البحري لمنصب عضوية المجلس مرشحا من نادي الشباب، ومن المتوقع ان ينافس الشحري على منصب الرئاسة سعيد البوسعيدي الذي سبق وان ترأس الاتحاد خلال الدورات الماضية ونافس الشحري في الدورة الانتخابية الماضية.