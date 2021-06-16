ذي يزن آل سعيد يثمن إنجاز الصعود ويأمر بصرف مكافأة فورية لبعثة منتخبنا الوطني

- بعد نجاح مهمته في التصفيات المزدوجة وتحقيق الأهداف المنشودة

- البعثة تنتقل إلى (الريتز كارلتون ) استعدادا لمواجهة الصومال بملحق كأس العرب

متابعة ـ صالح البارحي :

أغلق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ملف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م … وذلك بعد أن أنهى مهمته بنجاح تام وحقق الهدف المنشود في نهاية المطاف … حيث ضرب الأحمر العماني موعدا مع النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه بعد نهائيات 2004 ، 2007 ، 2015 ، 2019 … فيما سيتواجد رفقة كبار آسيا ضمن أفضل (12) منتخبا آسيويا ستتواجد في تصفيات المرحلة الأخيرة لمونديال قطر وهي المرة الثالثة التي يصل فيها منتخبنا إلى هذه المرحلة المتقدمة ، بعد أن تواجد في مرتين سابقتين لمونديال كوريا واليابان 2002 ومونديال البرازيل 2014 .

منتخبنا الوطني أكد على نجاح مهمته من خلال لقائه الأخير بالتصفيات المزدوجة أمام المنتخب النجلاديشي مساء أمس الأول من ساحة ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ، وهي المباراة التي تفوق فيها الأحمر لعبا ونتيجة بثلاثية نظيفة سجلها كل من محمد الغافري (22) وخالد الهاجري (61 ، 81) ، حيث حل الأحمر ثانيا في المجموعة الخامسة خلف المنتخب القطري المتصدر بعد أن خسر لقائيه أمامه ذهابا وإيابا .

تكريم عاجل

بمجرد أن أنهى الحكم الكويتي علي محمود شعبان مباراة منتخبنا الوطني أمام بنجلاديش بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وبمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام بالصين ٢٠٢٣، والمرحلة النهائيه من تصفيات كأس العالم التي ستقام في قطر ٢٠٢٢؛ وجه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، ويأتي هذا التوجيه في إطار اهتمام سموه بالمنتخبات الرياضية نحو تحقيق الإنجازات الرياضية الهامة التي يتطلع إليها الجميع متمنياً سموه التوفيق والنجاح في التصفيات القادمة.

شكرا برانكو

بعيدا عن التأهل وعن المنغصات التي مرت على استعداد منتخبنا لهذه التصفيات، وبالنظر لما قدمه المنتخب خلال ثلاث مباريات بقيادة الكرواتي برانكو، فإن العمل الذي قدمه الأحمر حتى الآن يبدو جيدا للغاية خاصة إذا ما علمنا بالظروف العصيبة التي مرت بها استعدادات الأحمر لخوض ما تبقى من هذه التصفيات، حيث إن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) والاجراءت المتبعة في السلطنة حالت دون استكمال منافساتنا الكروية والتي توقفت منذ فبراير 2020 ، الأمر الذي فرض على الاتحاد العماني لكرة القدم البحث عن بدائل أخرى لإعداد المنتخب وسط هذه الظروف الصعبة، لذلك كانت معسكرات دبي الثلاثة هي المخرج لتجهيزات الاحمر والتي خاض من خلالها (4) مباريات أمام الاردن والهند وتايلند وإندونيسيا.

كل هذه الامور، لم تقف حائلا أمام أهداف برانكو ، بل على العكس تماما، فقد قدم لنا منتخبا شابا يقدم كرة قدم جميلة، مع التأكيد على أنه بحاجة إلى الوقت حتى يستطيع مقارعة كبار آسيا بالصورة المثالية التي يتمناها كل عماني، ورغم الغيابات المؤثرة في لقائي قطر وأفغانستان مثل محمد المسلمي ومحسن جوهر والمنذر العلوي وجميل اليحمدي وأحمد كانو إلا أن ذلك لم يتضح بصورة كبيرة ، حيث خسر الاحمر اللقاء أمام قطر بظلم تحكيمي فاضح للسريلانكي (بيريرا) قبل أن يتجاوز تلك الكبوة ويتجاوز أفغانستان في مباراة عنق زجاجة قربتنا كثيرا من التأهل المباشر للنهائيات والمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال .

برانكو منحنا مؤشرا إيجابيا آخر، وذلك بعد أن وضع أمامنا منتخبا جديدا في لقاء بنجلاديش مساء أمس الأول، لم يشارك فيه سوى لاعبين اثنين من الفريق الذي خاض لقائي قطر وأفغانستان ، حيث ظهرت قدرات المدرب و منحه الثقة التامة قبل معرفة نتيجة مباراة الهند وأفغانستان لهذه الاسماء لخوض مباراة بنجلاديش، والتي من خلالها أعادت لنا قدرات محسن جوهر الذي كان غائبا عن المشهد فترة طويلة والذي كان الممول الأول لكل المنتخب في أمسية بنجلاديش، وكذلك عودة جميل اليحمدي بعد فترة غياب، ومن هنا نستطيع القول بأنه وجب علينا تقديم الشكر للجهاز الفني بعد أن نجح في مهمته الأولى التي ذهب بسببها إلى قطر، وعليه أن يؤكد نجاح مهمته الثانية في لقاء الصومال بملحق كأس العرب مساء الأحد القادم إن شاء الله تعالى .

الأحمر ينتقل للريتز

انتقلت صباح أمس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى فندق الريتز كارلتون وهو الفندق المخصص للإقامة خلال الفترة التي تسبق مباراة منتخبنا أمام الصومال بملحق كأس العرب ، فيما خصص فندق (الشعلة) لإقامة الأحمر خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي انتهت مشاركته بها عقب صافرة نهاية المباراة أمام بنجلاديش .

استشفاء

بعد نهاية المهمة الآسيوية، اتجه التركيز بشكل مباشر من الجهاز الفني واللاعبين إلى مهمة أخرى جاء الأحمر من أجلها وهي مباراة ملحق كأس العرب أمام الصومال التي ستقام مساء الأحد القادم ، حيث يأمل الأحمر العماني في تخطي هذه العقبة والوصول لدور المجموعات ، حيث خاض الأحمر في الثامنة مساء أمس التدريب الأول له بعد الانتهاء من التصفيات الآسيوية وذلك عبر ساحة ملاعب جامعة قطر ، التدريب تركز بشكل مباشر على تمارين الإستشفاء التي وضعها الجهاز الفني للاعبين الذين خاضوا مباراة بنجلاديش بصورة رئيسية ، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات مختلفه من أجل التجهيز التام للمواجهة المفصلية التي لا تقبل القسمة على اثنين .

الأحمر في حالة تجاوزه لمطب الصومال سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات العراق وقطر والفائز من لقاء الكويت والبحرين .

مطلب هام

بطبيعة الحال ، فإن هناك مطلبا هاما نضعه أمام الكرواتي برانكو مدرب منتخبنا قبل مواجهة الصومال المصيرية ، حيث أن الفريق الصومالي يعتبر من المنتخبات التي لا نعرف إمكانياتها وقدراتها بشكل مباشر ، لاسباب عديدة أهمها عدم متابعته في المنافسات القارية التي يخوضها في مختلف المنافسات ، وكذلك صعوبة مشاهدة الكثير من المباريات التي خاضها المنتخب في الفترة الأخيرة ، لذلك بات على برانكو أن يدرك تماما بأن تكثيف شرح المواد الفيلمية الخاصة بمنتخب الصومال وقدراته ومكامن قوته وضعفه للاعبين أمر هاما جدا ، وبات عليه – كذلك – التأكيد على أن المهمتين اللتين جاء الفريق الأحمر بشأنهما إلى قطر لن يتحققا إلا بتجاوز الصومال نحو دور المجموعات في كأس العرب الذي سيعتبر إعدادا جيدا لهذه المجموعة الشابة من نجوم الكرة العمانية في الطريق نحو الظهور الأقوى في التصفيات الأخيرة لمونديال قطر 2022 إن شاء الله تعالى ، وكذلك خليجي 25 بالبصرة ، ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023 كذلك .

الوهيبي : إنجاز بهمة الرجال ونسعى لإعداد المنتخب بالصورة المثالية

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بمناسبة بلوغ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نهائيات كأس آسيا بالصين ٢٠٢٣ والمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢، بعد ختام التصفيات الآسيوية أمس الأول ، قال فيه “ما حققه شباب السلطنه يمثل إنجازا يحسب للكرة العمانية في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها بسب جائحة كورونا، وتوقف الأنشطة الكروية في السلطنة، ولكن بهمة رجال المنتخب الوطني وعزيمتهم وإصرارهم تحقق الهدف المنشود خلال المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية، وهذا التأهل المستحق يمنحنا العزيمة والإرادة والإصرار نحو مواصلة العمل لتأهيل وإعداد المنتخب الوطني بالصوره المثلى قبل خوض المرحلة الحاسمة من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم -قطر ٢٠٢٢-”.

وقدم رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد الوهيبي شكره وتقديره لصاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على دعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة المنتخب الوطني، كما قدم شكره لرؤساء الأندية والجماهير والشركاء والداعمين على مساندتهم ووقفتهم الصادقة مؤكداً بأن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم سيواصل دوره في الاهتمام بمنظومة كرة القدم العمانية وتسخير الإمكانات كافة لخدمة المنتخبات والأندية الوطنية، للإسهام معها في النهوض بكرة القدم بما يعكس رقي كرة القدم العمانية ووصولها إلى أعلى المستويات بتحقيقها أفضل النتائج .

الرئيسي : طموحاتنا عالية ولدينا خطة مركزة لتجاوز الصومال

بعد تأهل منتخبنا الوطني الأول رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023 والمرحلة النهائية لكأس العالم قطر 2022، أشاد فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم بالجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني الأول على الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلوها خلال مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على إعداد المنتخب الإعداد الأمثل للمرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على مستوى الحدث وقدموا مباريات كبيرة أشاد بها الجميع.

وأضاف الرئيسي “نتوجه بالحمد والشكر للعلي القدير على هذا الإنجاز، والمهمة القادمة ستكون مواجهة الصومال، حيث أعددنا خطة مركزة للعبور إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب، وطموحاتنا عالية وسنعمل جاهدين لتحقيق الأهداف التي رسمناها للمرحلة القادمة”.