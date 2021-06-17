نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia HD3 الناقلة مباراة الوداد ضد كايزرشيفس TNT نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia HD3 الناقلة مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي نجمع الوداد المغربي ضد كايزرشيفس الجنوب أفريقي وتعتبر قناة الرياضية المغربية Arryadia الثالثة هي إحدى القنوات التي أعلنت عن إذاعة المباراة، أما عن موعد مباراة الوداد المغربي ضد كايزرشيفس الجنوب أفريقي، فمن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 19 يونيو 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، هذا وتعتبر قناة المغربية الرياضية من أهم القنوات محل البحث المُكثف لمتابعة تلك المباراة، وذلك لكونها من القنوات المفتوحة والمجانية وبدون تشفير، لذلك سنستعرض معكم جميع ترددات قناة الرياضية المغربية الثالثة والتي تبث من خلال القمر نايل سات وعرب سات وهوتبيرد واسترا سات.
تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia HD3 الناقلة مباراة الوداد ضد كايزرشيفس
بطاقة مباراة الوداد المغربي ضد كايزرشيفس الجنوب أفريقي
- البطولة: مباراة ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا.
- موعد المباراة: السبت 19 يونيو 2021.
- توقيت المباراة: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المُكرمة.
- ملعب المباراة: المركب الرياضي محمد الخامس.
- الحكم: ماجيتي نداي.
- مساعد حكم أول: الحاجي ماليك سامبا.
- مساعد حكم ثان: بانغورا نوها.
- حكم رابع: عيسى سي.
- حكم فار: جبريل كامارا.
- مساعد فار: باكاري غاساما.
ترددات قناة الرياضية المغربية الثالثة الفضائية على كافة الأقمار الصناعية
وتجدر الإشارة إلى أن قناة الرياضية المغربية الثالثة تتبع في ملكيتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، هذا وقد انطلق البث الأول والتجريبي لقناة الرياضية المغربية في العام 2006، وتحدياً في منتصف شهر سبتمبر 2006، وهي من أوائل القنوات التي تخصصت في الإعلام الرياضي بالمغرب، أما عن مقر القناة، فالقناة تبث إشارة ترددها من مدينة الدار البيضاء، هذا وتبث القناة أيضا من خلال الإشارة الأرضية TNT ، أما عن البق الفضائي فيتم من خلال الأقمار الاصطناعية على الترددات التالية:
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Astra 3A
|11617
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Astra 3A
|11569
|أفقي
|9500
|3/4
|مفتوح
وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تعرضت الكثير من القنوات لتغيير ترددها، ونحن من خلال موقعنا نسعى دائما لإضافة الترددات الجديدة لتلك القنوات، كما نتابع دائما التعليقات التي تصل إلينا في حال تم تغيير في ترددات أي من القنوات، ونعود لإشارة بث تردد قناة الرياضية المغربية، حيث تمتلك القناة حقوق بث العديد من البطولات والمباريات، وتعتبر القناة قبلة لعشاق الرياض، وذلك لسعي القائمون على أمر القناة لتغطية الأحداث والفاعليات الرياضية، سواء كانت محلية أو أفريقية أو أوروبية أو عربية أو عالمية، فالقناة تبث محتواها الرياضي المتميز على مدار اليوم طوال 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع.
هذا وتمتلك القناة حصريا حقوق بث الدوري المغربي للمحترفين وكذلك مباريات بطولة كأس العرش، وهي من البطولات التي يحرص على متابعتها جمهور عريض من دول الشمال الأفريقي، خاصة الدول المغاربية، ويعمل بالقناة فريق عمل من مقدمي البرامج الرياضية والمذيعين الذين يتمتعون بقدر وافر من المهنية والاحترافية، كما تمتلك القناة استوديوهات تحليلية جذابة تتبع أحدث التقنيات، أما عن البطولات والمباريات التي تقوم قناة الرياضية المغربية ببثها، فعي كالتالي:
- الدوري المغربي لكرة القدم.
- الدوري المغربي لكرة اليد.
- الدوري المغربي لكرة السلة.
- الدوري المغربي لكرة الطائرة.
- دوري أبطال أفريقيا الفرق المغربية من خلال البث الأرضي.
- مباريات المنتخبات الوطنية المغربية.
- مباريات الأندية المغربية بالكؤوس الإفريقية.
- كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
- كأس العرش المغربي.
- ملخص الدوري الألماني والذي يتم بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
قناة المغربية الرياضية2021
ومن الجدير بالذكر أنا قناة الرياضية المغربية تتميز بما تقدمه من بطولات ومسابقات محلية وغربية وقارية وعالمية، القناة مسابقات محلية وعالمية، أما عن الاستوديوهات التحليلية التي تقدمها القناة، فتتميز برقي المستوى الإعلامي الرياضي.
أهم معلومات قناة الرياضية المغربية
|تصنيف القناة
|رياضة
|ملكية القناة
|الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
|تاريخ التأسيس وانطلاق البث
|16 سبتمبر 2006
|تقنية البث
|SD
HD
|دولة القناة
|المملكة المغربية
|لغة بث القناة
|عربية
|المقر الرسمي
|الرباط – الدار البيضاء
|الموقع الرسمي
|www.arryadia.com
تردد قناة الرياضية المغربية 3 Arryadia
|التردد
|الاستقطاب ومعدل الترميز
|القمر
|11476
|V 27500
|نايل سات
|11157
|V 20000
|نايل سات
|11513
|V 27500
|نايل سات
|12684
|V 27500
|عرب سات
|10873
|V 27500
|هوت بيرد
|11651
|V 15710
|يوتل سات
تردد الرياضية المغربية الأرضية Arriadia TNT
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القمر
|11569
|أفقي H
|7220
|يوتل سات
|11617
|عمودي V
|27500
|يوتل سات
تردد قناة الرياضية مباشر HD
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القمر
|11514
|V
|27500
|نايل سات
|10873
|V
|27500
|هوت بيرد
|12683
|V
|27500
|عرب سات
تردد قناة Al Aoula Inter الاولى انتر المغربية RTM
|التردد
|الاستقطاب
|مغدل الترميز
|القمر
|12207
|عمودي V
|27500
|نايل سات
|10873
|عمودي V
|27500
|هوت بيرد
|11346
|أفقي H
|27500
|يوتلسات
|12683
|عمودي V
|27500
|عرب سات
|12207
|عمودي V
|27500
|نايل سات
|11474
|عمودي V
|27500
|نايل سات
تردد قناة تمازيغت Tamazight المغربية
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|القمر
|11474
|عمودي V
|27500
|نايل سات
|11514
|عمودي V
|27500
|نايل سات
|10873
|عمودي V
|27500
|هوتبيرد
|11617
|عمودي V
|27500
|استرا سات
|12683
|عمودي V
|27500
|عرب سات
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم إشارة بث تردد قناة الرياضية المغربية، والتي تبث إشارة ترددها على العديد من الأقمار الصناعية، وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات على أي من ترددات القنوات الأخري، يمكنكم كتابة اسم القناة في تعليق، وسنجيب على جميع تعليقاتكم بالترددات الجديدة والصحيحة لتلك القنوات.
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