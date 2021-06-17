نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار رحيل راموس عن ريال مدريد وتفاصيل اجتماعه مع بيريز ووجهته المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رافق إعلان نادي ريال مدريد رحيل سيرجيو راموس قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية العالمية. وسوف نرصد أسرار رحيل راموس من ريال مدريد وتفاصيل اجتماعه مع بيريز ووجهته المقبلة.

وخطف ريال مدريد البساط من تحت أقدام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، حين أعلن رحيل أسطورته راموس عن الفريق، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

ويأتي رحيل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي عام 2005.

أسرار رحيل راموس عن ريال مدريد

هناك العديد من الأسرار التي تحاوط تفاصيل رحيل راموس عن ناديه سوف نحاول سردها في سياق النقاط التالية:

بدأت مفاوضات التجديد بين راموس وريال مدريد، في مطلع العام الجاري.

اتجهت نية فلورنتينو بيريز إلى تجديد عقد القائد صاحب الـ35 عاما لمدة موسم واحد فقط، كما هو متبع في النادي الملكي مع اللاعبين الكبار في السن.

لكن سيرجيو راموس رافض عرض ريال مدريد الذي وصله، وهو التجديد لموسم واحد فقط، بالإضافة إلى خفض 10% من راتبه السنوي.

راموس ارتأى أنه يستحق التجديد لموسمين بفضل المستوى الذي يقدمه مع ريال مدريد، وقيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي.

منذ انتقاله من إشبيلية إلى ريال مدريد في 2005، حقق راموس مع الفريق الملكي 22 بطولة (دوري وسوبر وكأس، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية).

اجتماع راموس وبيريز

قبل أيام قليلة من رحيل راموس، اجتمع اللاعب مع بيريز وتحدثا مجددا وللمرة الأخيرة بشأن التجديد، لكن تفاصيل ما دار بينهما لم يتم إعلانها في وسائل الإعلام وإن كانت الكثير من الصحف قد حللت مضمون هذا اللقاء.

وعقب الاجتماع، نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن مقربين من راموس، قولهم: “اللاعب يرغب في البقاء ولم يفكر في الرحيل”.

وأضافت الصحيفة: “راموس مستعد للموافقة على عرض بيريز بالتوقيع لموسم واحد، بالإضافة إلى تخفيض راتبه”.

وختمت: “إلا أن المفاجأة تتمثل في أن ريال مدريد سحب عرضه السابق، وبالتالي لا يوجد عروض من النادي حاليًا لتجديد عقد راموس”، قبل أن يعلن النادي رحيل اللاعب أمس الأربعاء.

راموس إلى أين؟

صحيفة “كادينا سير” الإسبانية تحدثت عن رحيل راموس، والوجهة المقبلة له، مشيرة إلى أنه تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإنجليزي.