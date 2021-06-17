التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية 2021 للعرب سات ونايل سات

التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية، للرياضة بجميع أنواعها محبين ومعجبين كثر حول العالم، وبشكل خاص رياضة كرة القدم فهي من الرياضات المفضلة للأشخاص الكبار والصغار والنساء والرجال في السعودية وخارج السعودية، ولا يقتصر مشاهدة الرياضة على مشاهدة المباريات فقط، ولكن هناك الكثيرين يقومون بمشاهدة الأخبار الرياضية المختلفة والاستوديو التحليلي المقدم بعد كل مباراة، لهذا دائمًا نجد الطلب مستمر عن تردد قنوات الرياضة المختلفة في السعودية مثل قناة السعودية الرياضية وإليكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة السعودية الرياضية

تعتبر قناة السعودية الرياضية من أفضل وأشهر قنوات الرياضة في السعودية، فهي تقدم جميع المبارايات بجودة ودقة رائعة وصوت نقي، كما ومن خلالها يستطيع المشاهد بأن يشعر وكأنه مع اللاعبين أو في الاستاد الرياضي.

ولكل هذا إليكم أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية لعام 2021 على النايل سات لمشاهدة جميع المباريات بجودة رائعة:

تردد قناة السعودية الرياضية هو 12284.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

اتجاه الاستقطاب هو اتجاه عمودي.

أما عن معامل التصحيح للخطأ فهو ⅚.

تردد قناة السعودية الرياضية على بدر سات

التردد للقناة هو 11230.

ومعدل الترميز للقناة عبارة عن 27500.

واتجاه استقطاب القناة هو اتجاه أفقي.

ومعدل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚.

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات 2021

تردد القناة هو 12149.

اتجاه الاستقطاب هو اتجاه أفقي.

ومعامل الخطأ هو ⅚.

وأما عن معدل الترميز فهو 27500.

ترددات أخرى لبعض القنوات الرياضية

وهذه مجموعة أخرى من ترددات قنوات رياضية سعودية مختلفة مثل:

تردد قناة bein sport الرياضية الجديد

تردد القناة الحالي هو 12245.

القمر الصناعي للقناة هو نايل سات.

ومعامل التصحيح للقناة هو ⅚.

واتجاه استقطاب القناة هو في الاتجاه الرأسي.

ومعدل الترميز للقناة هو 27500.

تردد قناة الكأس المفتوحة الجديد

تردد قناة الكأس المفتوحة 11919.

ومعامل الترميز 27500.

ورمز تصحيح الخطأ ¾.

القمر الصناعي نايل سات.

والاستقطاب في الاتجاه الرأسي.

تردد قناة مودرن سبورت الجديد