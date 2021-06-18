انت الان تتابع تفاصيل خبر هولندا ثالث المتأهلين لدور ال16 بيورو 2020 تعرف على التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هولندا ثالث المتأهلين لدور ال16 بيورو 2020 ، حيث استطاعت هولندا، أن تحجز مقعدا لها في دور ال16 من بطولة يورو 2020، بجوار كل من منتخبي بلجيكا، وإيطاليا، اللذان كانا قد سبق، وحجزا مقعدين في دور ال16 من البطولة. جدير بالذكر أن هذا التأهل للأدوار الإقصائية، والذي أسعد مشجعي الطواحين، قد جاء بعد حصد المنتخب الهولندي لستة نقاط، بعد فوزه في أول وثاني مبارياته في البطولة، دون الحاجة لانتظار نتيجة المباراة الثالثة، والأخيرة له في دور المجموعات. فأليكم نبذة سريعة عن ومجموعة المنتخب الهولندي في بطولة يورو 2020، وكذلك تأهله لدور ال16، عبر هذه المقالة المقدمة من موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

هولندا ثالث المتأهلين لدور ال16 بيورو 2020:

وجاء هذا التأهل، بعد فوز منتخب هولندا في أول، وثاني مبارياته في المجموعة الثالثة، تلك التي تضم كل من النمسا، ومقدونيا، وكذلك أوكرانيا، وقد انتصرت هولندا في أولى مبارياتها على أوكرانيا، أما مباراة الأمس فقد فازت فيها على النمسا، وبذلك لا تحتاج هولندا لانتظار نتيجة مباراتها أمام مقدونيا; بينما ستكون مباراة النمسا، وأوكرانيا حماسية، ومثيرة، حيث ستحسم من منهم سيتأهل للدور ال16، بجانب المنتخب الهولندي، حيث يمتلك كل من منتخبي النمسا، وأوكرانيا 3 نقاط، نتيجة فوزهما على منتخب مقدونيا، هذا الذي لا يمتلك أي نقاط. وبهذا التأهل: تكون هولندا ثالث الفرق المتأهلة، لدور ال16 ببطولة يورو 2020، بعد تأهل كل من إيطاليا عن المجموعة الأولى، وبلجيكا عن المجموعة الثانية.

مشوار هولندا في دوري المجموعات يورو 2020:

لم يكن من المفاجئ، أن تكون هولندا ثالث المتأهلين لدور ال16 بيورو 2020، حيث توقع الكثيرين فوز هولندا على النمسا، بعد القوة التي أظهرتها هولندا في أول مبارياتها، حيث لعبت هولندا أولى في مواجهاتها أمام المنتخب الأوكراني، يوم الأحد الماضي، واستطاعت أن تنتزع الفوز، بنتيجة 3/2، حيث أحرز المنتخب الهولندي أول هدفين في المباراة، فجاء أول هدف في الدقيقة 52، ثم جاء الثاني في الدقيقة 58، ثم استطاعت أوكرانيا أن تعود للقاء، فأجاء أول هدف لأوكرانيا في الدقيقة 75، ثم أحرزت جول التعادل في الدقيقة 79، قبل أن تحرز هولندا هدف الفوز في الدقيقة 85. أما مباراة الأمس أمام النمسا، ففازت بها هولندا، بهدفين مقابل لا شئ، وجاء الهدفين في الدقيقة 11 (بضربة جزاء)، أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 67.