السويد تتغلب على سلوفاكيا في بطولة أوروبا
تغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بكأس أوروبا لكرة القدم 2020.
وسجل إيميل فورسبيرغ لاعب وسط المنتخب السويدي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 77.
ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.
وتستأنف مباريات الجولة الثانية من المجموعة، السبت، بمواجهة تجمع بين إسبانيا وبولندا.
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