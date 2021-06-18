نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحذر دفاع الأهلي من ثلاثي الرعب في نادي الترجي التونسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني الجنوب الأفريقي موسيماني يحذر دفاع الأهلي من ثلاثي الرعب في نادي الترجي التونسي قبل مباراة الذهاب. حيث أكد المصدر أن موسيماني يحذر دفاع الأهلي أثناء المحاضرات التي يقيمها قبل المران, وأكد المدير الفني على دفاع الأهلي من خطورة مثلث الرعب الهجومي في صفوف الفريق الأول لنادي الترجي. الذي يضم حمدو الهوني, وعبد الرؤوف بن غيث, ومحمد علي بن رمضان.

حيث يمثل الثلاثي الهجومي السلاح الأهم والأقوى لبطل تونس لعبور النادي الأهلي والوصول إلى نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

ويعتمد عليهم المدير الفني معين الشعباني مدرب فريق الترجي للقيام بالهجمات المرتدة والسريعة. في ظل امتلاك اللاعبين الثلاثة لقدرة كبيرة على اختراق دفاعات الخصم وإحراز الأهداف.

وطالب موسيماني دفاع الأهلي بالهدوء والتركيز أثناء مواجهة هجوم الترجي, وعدم ترك المساحات خلفهم.

كما أكد بيتسو موسيماني أهمية الفوز في تلك المباراة وعدم تلقي أي أهداف, ليسهل الأمور في مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها 26 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يلقي المارد الأحمر نادي الترجي في الساعة السادسة مساء يوم غدا السبت على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس. في مجريات الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.

وأصبحت مواجهة الفريقين النادي الأهلي ونادي الترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا. اعتاد الفريقان على مواجهة بعضهم البعض خلال مرحلة المجموعات أو من خلال في الأدوار الإقصائية من البطولة الأفريقية.

ويُذكر أن نادي الأهلي التقى مع نادي الترجي التونسي 10 مرات في مسيرة الفريقين في البطولات الأفريقية, بواقع 20 مباراة بين الفريقين ذهابا وإيابا.

وجاء التفوق لصالح النادي الأهلي في المواجهات المباشرة بين الفريقين. حيث فاز الأهلي في 8 مباريات وخسر أمام الترجي في 4 مرات، وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

واستطاع النادي الأهلي أن يسجل 24 هدفًا في مرمى الترجي، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا في شباك. النادي الأهلي.