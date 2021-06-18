جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجاناً 19-6-2021 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجاناً في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي الترجي التونسي في لقاء الذهاب من دور نصف النهائي للبطولة الإفريقية الأغلى والمحببة لدي الفريقين، حيث تترقب جماهير كرة القدم العربية في كل مكان لقاء النادي الأهلي المصري ضد نظيره الترجي التونسي في واحدة من المباريات القوية، والتي يتوقع الجميع أن تكون غاية في القوة والإثارة في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، كما أن الفريقان يمتلكان الدوافع القوية لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة، ومن خلال المقال نستعرض لحضراتكم أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع عشاق ومحبي الناديين الكبيرين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

من المؤكد أن مباراة الأهلي ضد الترجي ستكون من أكثر المباريات الإفريقية متابعة خلال هذه البطولة، حيث سيحاول الفريقين تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، ويذكر أن النادي الأهلي تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق صنداونز خلال الجولة السابقة، وعلى الجانب الآخر، فقد أستطاع نادي الترجي التونسي تحقيق التأهل على حساب فريق مولودية الجزائر بعد مباراة غاية في الإثارة والقوة، وجاء الحسم من خلال ركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والترجي يوم غد السبت الموافق 19 يونيو 2021 في إطار مباريات ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب جماده العقربي معقل فريق الترجي، وستكون قناة بي أن سبورت HD 4 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي بتعليق محمد بركات.

جدول مباراة الأهلي والترجي