نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجاناً 19-6-2021 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجاناً في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي الترجي التونسي في لقاء الذهاب من دور نصف النهائي للبطولة الإفريقية الأغلى والمحببة لدي الفريقين، حيث تترقب جماهير كرة القدم العربية في كل مكان لقاء النادي الأهلي المصري ضد نظيره الترجي التونسي في واحدة من المباريات القوية، والتي يتوقع الجميع أن تكون غاية في القوة والإثارة في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، كما أن الفريقان يمتلكان الدوافع القوية لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة، ومن خلال المقال نستعرض لحضراتكم أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا، وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع عشاق ومحبي الناديين الكبيرين.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
من المؤكد أن مباراة الأهلي ضد الترجي ستكون من أكثر المباريات الإفريقية متابعة خلال هذه البطولة، حيث سيحاول الفريقين تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، ويذكر أن النادي الأهلي تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق صنداونز خلال الجولة السابقة، وعلى الجانب الآخر، فقد أستطاع نادي الترجي التونسي تحقيق التأهل على حساب فريق مولودية الجزائر بعد مباراة غاية في الإثارة والقوة، وجاء الحسم من خلال ركلات الترجيح.
موعد مباراة الأهلي والترجي
من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والترجي يوم غد السبت الموافق 19 يونيو 2021 في إطار مباريات ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب جماده العقربي معقل فريق الترجي، وستكون قناة بي أن سبورت HD 4 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي بتعليق محمد بركات.
جدول مباراة الأهلي والترجي
|المباراة
|الأهلي ضد الترجي
|البطولة
|ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
|الموعد
|17:00 بتوقيت تونس
18:00 بتوقيت القاهرة
|الملعب
|الملعب الأولمبي حمادي العقربي
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت أتش دي 4
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
من المعروف أن مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وخاصة أن النادي الأهلي يخوض لقاء الترجي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ونوضح لحضراتكم أهم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على جميع الأقمار الصناعية، وهي:
|القناة
|التردد
|قناة ORTB
|على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي
|قناة RTB
|على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي
|قناة CRTV
|على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي
أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على النايل سات، فلم تعلن أي من القنوات عن نقل أحداث المباراة حتى الآن، وذلك نظراً لامتلاك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لنقل أحداث البطولة عبر قنواتها المشفرة.
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