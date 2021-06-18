نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبا أمريكا “كل ما تود معرفته عن البطولة” في المقال التالي

كوبا أمريكا تعتبر من البطولات التي تقام في أمريكا للمرة الخامسة والأربعين والدولة المستضيفة لهذه البطولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم لقاءات هذه البطولة من الرابع من شهر يونيو إلى السادس والعشرين، وتعتبر من البطولات الهامة نظرًا لأنها تضم مجموعة من المنتخبات القوية، والتي من أهمها الأرجنتين والبرازيل، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تفاصيل البطولة. أهم المعلومات عن بطولة كوبا أمريكا تعتبر النسخة التي يتم إقامتها خارج حدود قارة أمريكا الجنوبية.

تقام هذه البطولة احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية.

عدد المنتخبات في هذه البطولة 16 منتخب، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تحتوي كل مجموعة على أربع فرق.

من أحدث المنتخبات المشاركة في هذه البطولة هي منتخب هايتي ومنتخب بنما .

من أهم المنتخبات المشاركة منتخب جامايكا منتخب هندوراس ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

أول مرة تم إقامة هذه البطولة كان في عام 1916.

الهدف الأول الذي تم إحرازه في هذه البطولة كان عام 1916 من اللاعب الاورغوياني خوسيه.

من أكثر المنتخبات التي حققت هذه البطولة لمده 15 مرة كان منتخب الأورجواي.

تعتبر دوله الأرجنتين من الدول التي حصلت على هذه البطولة لأكثر من مرة، حيث إنها حققت العديد من الانتصارات.

أكبر عدد من الأهداف تم تسجيلها في هذه البطولة كان 9 أهداف.

أفضل هداف في هذه البطولة هو اللاعب من مينديز والذي تمكن من تسجيل 17 هدف على مستوى البطولات.

في عام 1975 قام تقديم البطولة بنظام المجموعات، أما في الأعوام السابقة فكانت البطولة تقام بنظام الدور الواحد.

من أعظم الانتصارات للقاءات في هذه البطولة كانت في عام 1942 عندما فاز منتخب الأرجنتين على منافسه الأكوادوري.

تمكن بعض المنتخبات من المشاركة في البطولة من خارج قارة أمريكا الجنوبية عام 1993 ، وكان هذان المنتخبان ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ومنتخب المكسيك.

من أكثر الفرق التي تشارك في هذه البطولة من خارج قارة أمريكا الجنوبية هي منتخب المكسيك، حيث إن رصيده من المشاركة يبلغ تسع مرات.

من أصغر اللاعبين الذين شاركوا في هذه البطولة هو اللاعب موتينيو والذي كان عمره 16 سنة، وشارك في بطولة كوبا أمريكا عام 1999.

أقل المنتخبات حصول على أهداف في تاريخ البطولة هو منتخب هندوراس الذي حصل على سبعة أهداف فقط. الوسوم عمر شويل - جدة كوبا أمريكا "كل ما تود معرفته عن البطولة" - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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