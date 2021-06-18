نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة 19\06\2021 والقنوات الناقلة في نصف نهائي أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة، حيث يلتقي الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت الموافق 19\06\2021، وتقام المباراة على استاد الملعب الأولمبي حمادي العقربي، مباراة ينتظرها عشاق الناديين الكبيرين، جماهير الأهلي تتمناها العاشرة، ولا ترضى غير بالفوز وحمل الكؤوس والتتويج بالألقاب، وكذلك جماهير وعاشقي الترجي التونسي تتمناها تونسية، لذلك سوف تكون مباراة قوية جداً بين الفريقين، لأن كلا الفريقين يمتلكون عناصر الفوز، كما يمتلكون الرغبة والخبرة الأفريقية اللازمة.

طموحات الترجي التونسي

يسعى نادي الترجي نحو استغلال عامل الأرض لصالحه، ويرغب في حسم اللقاء في تونس قبل لقاء العودة في القاهرة، فهو مطالب بالفوز في اللقاء وعدم تلقيه أي أهداف، أمام فريق قوي مثل الأهلي المصري لديه الخبرة الكافية في التعامل في مثل هذه الظروف، وأكثر الأندية الأفريقية حصولاً على اللقب.

الأهلي وحلم العاشرة

بينما يسعى المارد الأحمر للفوز كعادته، فهو لا يعرف طريقاً غيره، ولا تفرق معه داخل الديار أم خارجها، فهو فريق اعتاد الفوز وحصد الألقاب، ولا تعترف جماهيره ومحبيه بغير ذلك، كما يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي، لإضافة بطولة جديدة في سجله المليء بالبطولات منذ مجيئه النادي، كما يتمنى الحصول على العاشرة والذهاب مرة أخرى لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

تنطلق صافرة بداية المباراة غداً السبت الموافق 19\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

18:00:- السادسة بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن والعراق والكويت وسوريا والبحرين وقطر واليمن.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة والمعلق

كالعادة تمتلك قنوات بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD4.

beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة “محمد بركات”.

بطاقة مباراة الأهلي والترجي