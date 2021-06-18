غداً..انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس العرب

غداً..انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس العربتنطلق غدا السبت التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتقام التصفيات بين 14 منتخبا بحثا عن حصد 7 بطاقات للنهائيات من خلال سبع مواجهات تقام جميعها في الدوحة

وستكون ضربة البداية بين المنتخب الليبي مع نظيره السوداني على أرضية استاد خليفة الدولي في مباراة عربية إفريقية مثيرة لحسم بطاقة الصعود للمنافسة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر والجزائر والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

والأحد يلتقي المنتخب العماني مع الصومال ، وسط أفضلية للأول الذي ضمن التـاهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

ويتأهل الفائز الى المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري صاحب الأرض والعراق، إلى جانب متأهل آخر من ملحق خليجي الجمعة المقبل بين الكويت والبحرين الباحثان عن تعويض الاخفاق في تصفيات المونديال.

وسيكون المنتخب الأردني مرشحا لعبور جنوب السودان الإثنين لضمان مقعد في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مواجهة غامضة تجمع فلسطين وجزر القمر الخميس.

هذا ويُكمِل الفائز من مواجهة منتخبي اليمن و موريتانيا المقرّرة الثلاثاء عقد منتخبات المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا.

وكانت قرعة كأس العرب قد سحبت في الدوحة أواخر أبريل الماضي، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات الـ9 الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، فيما ضمت الثانية 14 منتخبًا ستخوض الدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في النهائيات.

وستكون البطولة بمثابة اختبار لدولة قطر قبل عام على استضافة نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث تقام منافساتها على 6 من ملاعب المونديال الـ8.

وستكون البطولة فرصة للوقوف على العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بتلك الملاعب التي كان بعضها قد استضاف أحداثا كروية احتضنتها قطر مؤخرا، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

(سبأ)

