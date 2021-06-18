نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي السبت والقنوات الناقلة في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة طيبة أمام الترجي في الذهاب انتظارا لمباراة العودة من أجل الوصول إلى النهائي والإقتراب من تحقيق البطولة الأفريقية العاشرة للأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي من خلال وجود محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومعلول وتوفيق إلى الفوز في المباراة والحصول على المباراة من أجل ضمان مباراة الذهاب ومن ثم تحقيق نتيجة طيبة في مباراة العودة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

من المنتظر ان تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة bein sports HD4 المباراة بتعليق محمد بركات، كان محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن الأهلي ينسى المواجهات السابقة أمام الترجي التونسي ويضع المباراة نصب عينيه من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان موسيماني، المدير الفني للأهلي قد أكد أن كرة القدم لعبة الاحتمالات وأن المباراة أمام الترجي التونسي ستنتهي في القاهرة وليست مباراة الذهاب فقط في تونس مؤكدا أن المباراة على شوطين شوط في تونس وشوط أخر في القاهرة وهي المباراة الهامة للأهلي امام الترجي التونسي.

وأكد أن الأهداف لن تحدد المتأهل إلى المباراة قبل النهائية، وأكد ان مشاركة محمد مجدي أفشة حتى الأن غير مؤكدة مؤكدا أن الأهلي لا يقف على أي لاعب وأكد أن جميع اللاعبين في كامل الجاهزين من أجل مواجهة الترجي التونسي.

من المنتظر أن يختتم الأهلي تدريباته قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وسط حالة من التركيز والسرية على تدريبات الأهلي، ويترأس بعثة الأهلي في تونس محمود الخطيب والذي حظى بإستقبال رسمي من جانب رئيس نادي الترجي التونسي وإستقبال وصف بالحافل والعلاقات الأخوية بين الدولتين.

هذا وسنتابع معكم كل جديد حول مباراة الترجي والأهلي المصري في مواجهة مرتقبة من قبل الجماهير لمتابعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي في ذهاب نصف النهائي.