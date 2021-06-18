نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا في كأس الأمم الأوروبية ونهاية الشوط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا في كأس الأمم الأوربية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية، يحاول المنتخب الإنجليزي تأكيد تصدره للمجموعة عقب الفوز في المباراة الأولى أمام كرواتيا بهدف نظيف، بينما يحاول منتخب إسكتلندا الحفاظ على حظوظه في تلك المجموعة خاصة وأنه يقبع في المركز الأخير عقب الخسارة من التشيك بهدفين نظيفين.

نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا

نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا في الشوط الأول (0/0) تحديث النتيجة بشكل متجدد ونهاية الشوط الأول

يذكر أن منتخب التشيك قد تعادل أمام كرواتيا بهدف لكل فريق وهو الأمر الذي يجعل الفرصة مواتية أمام منتخب انجلترا من أجل الفوز وتصدر المجموعة وضمان التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأوربية.

تشكيل منتخب انجلترا أمام اسكتلندا

بدأ منتخب انجلترا مباراة اسكتلندا بتشكيل مكون من بيكفورد ولوك شو وجون ستونز وتايرون مينجز ورييس جيمس وديكلان رايس وكالفين فيليبس ورحيم ستيرلينج وفيل فودين وماسون ماونت وهاري كين.

بينما يدخل منتخب اسكتلندا بتشكيل مكون من ديفيد مارشال وكيران تيراني وسكوت ماكتوميناي وجرانت هانلي وأندي روبيرتسون وجون ماكجين وبيلي جيلمور وكالوم ماكجريجور وستيفين أودونيل وليندون ديكس وتشي أدامز.

يدخل منتخب اسكتلندا مباراة انجلترا بتشكيل مغاير بعض الشئ، خاصة وأن هناك أربعة تغييرات عن المباراة الاولى بعد الخسارة أمام التشيك، ويسعى المدير الفني لمنتخب اسكتلندا، ستيف كلارك إلى تدارك الأمر وبث روح جديدة داخل الفريق من خلال إدخال أربع عناصر جديدة.

وكان كلا من ستيفن أودونيل ووليام كوبر ورايان كريستي وليندون دايكس قد خرجوا من تشكيل اسكتلندا الرئيسي، بينما تم الدفع عوضا عنهم كلا من كيران تيرني وكالوم مكريجور وجيمس فورست وتشي أدمز.

يذكر ان منتخب اسكتلندا أمام انجلترا هو بمثابة الفرصة الأخيرة للفريق سواء بتحقيق الفوز أو على أقل تقدير تحقيق التعادل على أمل حصد المركز الثاني أو على أقل تقدير الصعود كأفضل فرق أصحاب المركز الثالث وهو الأمر الذي يجعل اسكتلندا غير فاقد للأمل بأي حال من الاحوال.

يذكر ان بطولة كأس الأمم الأوربية تشهد تألق من جانب عددا من الفرق أمثال ألمانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال، ويبدو التكهن ببطل يورو 2021 صعب في ظل تقارب المستويات بين الكثير من المنتخبات والتي استعدت جيدان هذا ونقوم بتحديث نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا بشكل متجدد ودقيقة بدقيقة.

انتهى الشوط الأول بين انجلترا واسكتلندا بالتعادل السلبي بدون أهداف ويبدو أن المنتخب الإنجليزي سيحاول في الشوط الثاني إحراز هدف من أجل الخروج بالنقاط الثلاث للمباراة.