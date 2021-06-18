القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي وترددها 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي ، وترددها، هوما يبحث عنه جماهير النادي الأهلي المصري، وكذلك جماهير الترجي التونسي، في هذا الوقت، حيث يفصلنا أقل من يوم، عن اللقاء المنتظر في نصف نهائي أبطال أفريقيا، ما بين الأهلي المصري، والترجي التونسي، هذا الذي سيلعب غدا السبت، التاسع عشر من يونيو 2021م، في ملعب رادس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، ودائما ما يكون اللقاء ما بين الفرقتين حماسيا، جدير بالذكر أنه بجانب إذاعة قناة بي إن سبورت الرياضية 4 المشفرة (تلك التي تمتلك حقوق البث) للمباراة، أعلنت بعض من القنوات المفتوحة، أيضا عن إذاعتها للمباراة. فأليكم عبر هذه المقالة، المقدمة من موقع مصر فايف الإخباري، تلك القنوات، وكذلك ترددها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي تعرف عليها:

يعلم الجميع أن قنوات بي إن سبورت المشفرة، تمتلك حقوق بث مباريات، بطولة دوري أبطال أفريقيا جميعها، بما في ذلك مباراة الغد، ولكن تفاجئ الجميع، بإعلان ثلاثة قنوات مفتوحة، عن إذاعتها للقاء، وجاءت القنوات كالاتي: قناة CRTV Sport الكاميرونية، هذا بالإضافة لقناة أخرى من بوركينا فاسو، والثالثة: القناة الرياضية بدولة بنين، جدير بالذكر أيضا، أن قناة الأهلي، تقيم أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، أما أثناء المباراة فيمكنك متابعة إحصائيات، ونتيجة المباراة، لحظة بلحظة، دون بث للمباراة أو تعليق.

تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

جاء تردد القنوات المفتوحة، الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، كالاتي: