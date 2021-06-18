نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر BTV القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجاناً في ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا 2021، نقدم لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض النادي الأهلي واحدة من المباريات الهامة والقوية خلال هذا الموسم، وذلك عندما يقابل نادي الترجي التونسي على ملعبه لحساب مباريات نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من جميع عشاق ومحبي الناديين في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم من أجل مواصلة المشوار نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

مباراة الأهلي والترجي اليوم

بواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي على الملعب الأوليمبي، حيث سيحاول النادي الأهلي الخروج بنتيجة جيدة خلال لقاء اليوم قبل موقعة الإياب في القاهرة، ويمتلك الشياطين الحمر عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات العالية، والقادرة على تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم، وخاصة أن المباراة ستكون غاية في الصعوبة على الفريقين.

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي، وعلى الجانب الآخر، فقد أستطاع نادي الترجي التونسي تحقيق الفوز على مولودية الجزائر خلال نفس الدور ليتقابل الفريقان في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم العربية في كل مكان، والتي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات البطولة نظراً للدوافع الكبيرة لدي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.

توقيت مباراة الأهلي والترجي التونسي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب الأوليمبي، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD 4، والتي ستكون من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بتعليق محمد بركات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

نظراً لحصول مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنواتها المشفرة، فإنه لا توجد أي من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على النايل سات، تبحث الجماهير العربية عن القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الأهلي والترجي اليوم، والتي نعمل على عرض الترددات الخاصة بها على حضراتكم أولاً بأول.

وسيبتم نقل أحداث اللقاء عبر قناة التلفزة التونسية عبر التردد الأرضي، وذلك نظراً لإقامة المباراة على الأراضي التونسية، أما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد الترجي، فستكون من خلال القمر الصناعي انتلسات 68 شرق، وذلك عبر قناة بتسوانا B TV، والتي يمكن استقبالها عبر الترميز التالي: