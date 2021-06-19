استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا 2021

مباراة الأهلي والترجي حيث يبحث الكثير من مشجعي النادي الاهلي المصري وكذلك مشجعي نادي الترجي التونسي في هذا التوقيت عن اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا التي تجمع بين نادي الاهلي المصري ونادي الترجي التونسي، وهي المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ومن المقرر ان تنطلق خلال ساعات من الان، وقد أعلنت بعض القنوات عن نقل المباراة التي تقام على الاراضي التونسية خلال ساعات، لذلك تزداد رغبة المشاهدين من متابعي كرة القدم العربية والافريقية في التعرف على اهم هذه القنوات الناقلة للمباراة، تابع القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة يورو 2021، وسوف نوضح من خلال هذا المقال اهم القنوات الناقلة لمباراة ذهاب دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي التونسي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي ابطال افريقيا 2021 فقد أعلنت بعض القنوات الفضائية الرياضية خلال الايام الماضية عن نقل المباراة المرتقبة بين نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، كما من المتوقع أن تنقل القناة التونسية الأولى المباراة، ونرصد معكم اهم هذه القنوات ما يلي:

قناة ORBT القمر الصناعي يوتيل سات، من خلال التردد 11804، الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 30000. قناة RTB التردد 10804 على القمر الصناعي يوتيل سات، الاستقطاب العمودي معدل الترميز 27500. قناة beIN Sports 1 HD Premium التردد 11013 على القمر يوتل سات ، الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500.

تردد قناة beIN Sports HD 4

القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح يوتل سات 8 غربا 11054 أفقي 27500 2/3 عرب سات 26 شرقا 11585 عمودي 27500 2/3

تردد قناة التونسية الوطنية Tunisia Nat 1 HD

القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير Nilesat 7 غربا 10779 أفقي 27500 3/4 مفتوح Eutelsat 16 شرقا 12683 أفقي 2894 3/4 مفتوح Arabsat 26 شرقا 12073 أفقي 27500 3/4 مفتوح

موعد مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي بطولة افريقيا

يلتقي النادي الاهلي المصري امام نظيره نادي الترجي التونسي رسميا في اطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، وذلك مساء يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو 2021، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تقام المباراة على ملعب رادس بالاراضي التونسية، على ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين على ستاد السلام بالقاهرة في الاراضي المصرية يوم السادس والعشرين من يونيو.