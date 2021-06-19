نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا 2021 في المقال التالي
مباراة الأهلي والترجي حيث يبحث الكثير من مشجعي النادي الاهلي المصري وكذلك مشجعي نادي الترجي التونسي في هذا التوقيت عن اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا التي تجمع بين نادي الاهلي المصري ونادي الترجي التونسي، وهي المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ومن المقرر ان تنطلق خلال ساعات من الان، وقد أعلنت بعض القنوات عن نقل المباراة التي تقام على الاراضي التونسية خلال ساعات، لذلك تزداد رغبة المشاهدين من متابعي كرة القدم العربية والافريقية في التعرف على اهم هذه القنوات الناقلة للمباراة، تابع القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة يورو 2021، وسوف نوضح من خلال هذا المقال اهم القنوات الناقلة لمباراة ذهاب دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي التونسي.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والترجي
مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي ابطال افريقيا 2021 فقد أعلنت بعض القنوات الفضائية الرياضية خلال الايام الماضية عن نقل المباراة المرتقبة بين نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، كما من المتوقع أن تنقل القناة التونسية الأولى المباراة، ونرصد معكم اهم هذه القنوات ما يلي:
|قناة ORBT
|القمر الصناعي يوتيل سات، من خلال التردد 11804، الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 30000.
|قناة RTB
|التردد 10804 على القمر الصناعي يوتيل سات، الاستقطاب العمودي معدل الترميز 27500.
|قناة beIN Sports 1 HD Premium
|التردد 11013 على القمر يوتل سات ، الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500.
تردد قناة beIN Sports HD 4
|القمر الصناعي
|تردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|يوتل سات
|8 غربا
|11054
|أفقي
|27500
|2/3
|عرب سات
|26 شرقا
|11585
|عمودي
|27500
|2/3
تردد قناة التونسية الوطنية Tunisia Nat 1 HD
|القمر الصناعي
|تردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Nilesat
|7 غربا
|10779
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|Eutelsat
|16 شرقا
|12683
|أفقي
|2894
|3/4
|مفتوح
|Arabsat
|26 شرقا
|12073
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
موعد مباراة الاهلي والترجي في نصف نهائي بطولة افريقيا
يلتقي النادي الاهلي المصري امام نظيره نادي الترجي التونسي رسميا في اطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، وذلك مساء يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو 2021، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تقام المباراة على ملعب رادس بالاراضي التونسية، على ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين على ستاد السلام بالقاهرة في الاراضي المصرية يوم السادس والعشرين من يونيو.
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