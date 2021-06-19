نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الاهلي المصري والترجي التونسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخوض النادي الأهلي المصري بطل أبطال أفريقيا لكرة القدم مباراة مع الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق ٦/١٩ في تمام الساعة السادسة على إستاد جانفي مباراة في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا والمترقب قيامها بين الفريقين.

موعد المباراة والملعب المقامة علية:-

سوف تقام المباراة في تمام الساعه السادسة من مساء يوم السبت الموافق ٦/١٩ بين الفريقين علي استاد ١٤ جانفي بمدينة رادس التونسية.

ولسوف يلعب الفريقين مباراة الذهاب والمنتظر منها مباراة العودة بين الفريقين والتي ستقام يوم ٢٩/٦ علي إستاد القاهرة.

تشكيلة النادي الأهلي المصري المرتقبة:-

– حراسة المرمي محمد الشناوي.

– محمود كهربا مهاجم.

– علي معلول مدافع.

– محمد المغربي مدافع.

– محمد شريف لاعب وسط.

– بدر بنون مدافع.

– مروان محسن مهاجم.

– محمد مجدي قفشة لاعب وسط.

– حسين الشحات لاعب وسط.

– مصطفي أحمد شوبير حارس مرمى.

– صلاح محسن لاعب وسط.

– جونيور اجاي مهاجم.

– وليد سليمان لاعب وسط.

– ياسر إبراهيم مدافع.

– ايمن اشرف مدافع.

– اليو ديينغ لاعب وسط.

– على لطفي حاوس مرمي.

– محمد هاني مدافع.

– ناصر ماهر لاعب وسط.

– رامي ربيعة مدافع.

– عمرو السوليه لاعب وسط.

– حمدي فتحي لاعب وسط.

– محمود متولي لاعب وسط.

– سعد سمير مدافع.

– والتر بواليا مهاجم.

– احمد نبيل كوكا لاعب وسط.

تشكيلة نادي الترجي التونسي :-

– حمدو الهوني.

– أنيس بدري.

– نسيم بن خليفة.

– حمدي النقاز.

– ويليام توغي.

– محمد علي رمضان.

– فوسيني كوليبالي.

– فاروق بن مصطفي.

– طه ياسين الخنيسي.

– باسيت ابدول.

– معز بن شريفة.

– عبد الرحمن مزيان.

– عبد الرؤوف بن غيث.

– عيلان الشعلاني.

– خليل شمام.

– فادي بن شوق.

– سامح الدربالي.

– زياد بريمة.

– امين بن حميدة.

– محمد علي اليعقوبي.

– حسين ربيع.

– عبد القادر بدران.

– محمد امين توغاي.

– فاروق ميموني.

– اليأس شتي.

– ماهر بالصغير.

– علاء مرزوقي.

– محمد صدقي دبشي.

– وسيم قروي.

– منتصر تريكي.

ومن المعروف لدي جميع الاندية ان النادي الأهلي هو ذلك النادي الحاصل علي هذه البطولة عدة مرات وهو الأكثر تتويجاً.

وأيضا فريق الترجي التونسي من الاندية العريقة والأكثر ندية للنادي الأهلي علي المستوي الكروي