نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم تعليق عربي.. قنوات مجانية نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معاً على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم ، حيث يرحل المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي لحساب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في واحدة من أهم مباريات نصف النهائي، مباراة قوية من العيار الثقيل على ملعب الأخير ووسط جماهيره، ونعلم جيداً أن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر وتونس والدول العربية ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الحصرية يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم على النايل سات عرب سات انتلسات استرا سات والأقمار الأخرى، فقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا عن نفسها والتي سنتعرف عليها خلال المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم نايل سات والأقمار الأخرى ، هو محض اهتمام عشاق الساحرة المستديرة ومحبي النادي الأهلي ممن سيتابعون لقاء اليوم السبت الموافق 19-6-2021 في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، وكان الأهلي حقق الفوز في مبارياته بدور المجموعات، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في لقاء الليلة الذي سيكون قوي وصعب جداً في حين سيعتمد الترجي التونسي على عامل الأرض والجمهور.

تشكيلة الأهلي أمام الترجي اليوم: من خلال متابعتنا المستمرة بهدف رصد أخر أخبار الأهلي اليوم، نشرت بعض الصحف الرياضية مقتطفات عن أخبار الأهلي اليوم، حيث استقر بيترو موسيماني على تشكيلة الأهلي أمام الترجي التونسي في لقاء الليلة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة.

الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي نايل سات مجانا

أوضح الاتحاد الإفريقي “كاف” إمكانية أن تكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم مجانا قناة الوطنية التونسية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم على نايل سات، وإليكم ترددها.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي نايل سات مجانا

التردد : 10873

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة تونس الوطنية قناة مباراة الأهلي والترجي مجانا على نايل سات

التردد 11658

القطبية عمودي v

الترميز 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

وفي نفس السياق، نود أن نذكركم متابعينا الكرام أننا سنتابع أول بأول رصد وتقديم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والترجي الشوط الأول والثاني، وذلك من خلال تقارير متتالية تجدونها عبر قسم أخبار الرياضة على موقعنا، فتابعوا معنا.