نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترجي وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا على موعد مباراة الأهلي والترجي، حيث يستضيف بطل تونس نظيره المصري على استاد رادس، مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج فريق باب سويقة إلى الفوز لتعزيز حظوظه في مباراة العودة بالقاهرة المقررة يوم السبت المقبل (بعد أسبوع)، بينما تخطط القلعة الحمراء للخروج بأقل الخسائر في مواجهة الذهاب، لتأكيد التأهل إيابا إلى النهائي القاري.

موعد مباراة الترجي والأهلي

ويطلق الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز صافرة بداية المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعد الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على الزمالك في نهائي النسخة الماضية، في حين سوف يصطدم الفائز من الأهلي والترجي بالفائز من الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز في النهائي المقرر بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي

تبث المباراة على قنوات بي إن سبورتس: بي إن سبورتس إتش دي 4، وبي إن سبورتس 1 إتش دي بريميم، وبي إن سبورتس كونكت، بتعليق محمد بركات. كما تبث المباراة في تونس على قناة الرياضية التونسية للتردد الأرضي فقط.

المباراة الترجي * الأهلي البطولة دوري أبطال إفريقيا الموعد والتوقيت مساء اليوم السبت – الساعة السادسة بتوقيت مصر الملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي (رادس) القنوات الناقلة beIN Sports HD 4 – beIN Sports 1 HD Premium – beIN Sports Connect (المعلق محمد بركات)

تشكيلة مواجهة الترجي والأهلي

يتوقع أن يدخل المارد الأحمر المباراة كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

بينما يتكون خط الدفاع من أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

فيما يأتي في الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.

بينما يتكون الخط الأمامي من صلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ويتوقع أن يدخل الترجي المواجهة بالتشكيلة الآتية: