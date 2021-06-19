نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الكرة العربية والإفريقية، موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز، حيث مواجهة حاسمة بين ممثلي المغرب وجنوب إفريقيا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالدار البيضاء.

ويحتاج الوداد إلى تحقيق الفوز على أرضه قبل خوض مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في جنوب إفريقيا، من أجل حسم بلوغ النهائي الذي يستضيفه المغرب في وقت لاحق من الشهر المقبل.

موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز

يطلق الحكم السنغالي ماجيتي نداي صافرة بداية المباراة الحاسمة بين الوداد وكايزر تشيفز، على المركب الرياضي محمد الخامس، في التوقيت التالي:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

الثامنة بتوقيت المعرب.

العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة الوداد وكايزر تشيفز

ومن المقرر أن تبث مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال بين الوداد وكايزر تشيفز على قناة الرياضية المحلية المغربية بتعليق عادل المسعودي، بينما تنطلق على قنوات بي إن سبورتس بتعليق جواد بدة.

وتبث المواجهة Arryadia TNT HD عادل المسعودي beIN Sports HD 4 جواد بدة beIN Sports 1 HD Premium جواد بدة beIN Sports Connect.

المباراة الوداد البيضاوي المغربي * كايزر تشيفز الجنوب إفريقي البطولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموعد والتوقيت مساء اليوم السبت الساعة 7 بتوقيت جرينتش – 8 بتوقيت المغرب – 9 بتوقيت مصر الملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء القنوات الناقلة Arryadia TNT HD (المعلق عادل المسعودي) beIN Sports HD 4 المعلق جواد بدة beIN Sports 1 HD Premium -beIN Sports Connect.

تشكيل مواجهة الوداد وكايزر تشيفز

من المتوقع أن يكون تشكيل الوداد في المواجهة على النحو التالي: “التكناوتي- عملود- عطية الله – داري- أبو الفتح- جبران- الكرتي- الحسوني- الكعبي- أوناجم – اللافي”.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بالفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع الترجي التونسي والأهلي المصري (حامل اللقب).