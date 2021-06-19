نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي امام الترجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الملايين من عشاق ومتابعي النادي الأهلي مباراة المارد الأحمر اليوم السبت أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. والتي ستقام في تونس على أرض ملعب رادس وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. ويرغب الكثير من مشجعي الشياطين الحمر في معرفة التشكيل المتوقع الذي سيبداً به المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

التشكيل المتوقع للأهلي في امام الترجي

يهتم عدد كبير من المشجعين بمعرفة التعديلات التي ستحدث على تشكيل الفريق اليوم خاصة بعد عودة بعض اللاعبين من فترة الإصابة. أبرزهم صانع الألعاب محمد مجدي أفشه الذي يعد من العناصر الاساسية داخل المارد الاحمر، وهناك بعض الأخبار التي تتداول عن رغبة المدرب في عدم المجازفة بالبدء باللاعب في المباراة خاصة وأنه عاد من الاصابة منذ ايام قليلة قبل السفر إلى تونس.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي المصري اليوم امام الترجي التونسي هو:

في حراسة المرمى الحارس الاول والاساسي محمد الشناوي.

في الخط الخلفي مكون من أربعة لاعبين أكرم توفيق باك يمين، وبدر بانون وياسر ابراهيم في العمق. والظهير الأيسر على معلوم.

في خط الوسط ثلاثة لاعبين حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ.

خط هجوم الفريق تكون من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن جناحين ومحمد شريف مهاجم صريح.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ستقام المباراة الليلة كما ذكرنا لكم في الساعة السادسة ويمكن للجميع متابعتها من خلال قنوات بي ان سبورت المشفرة. الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري ابطال افريقيا. ويأمل المارد الأحمر اليوم في الخروج بنتيجة ايجابية خارج أرضة لكي تسهل علية المهمة على ارض في مباراة العودة في مصر والتي سوف تقوم يوم 26 يونيو من الشهر الجاري.