دوري الدرجة الأولى وموعد ونتائج مباريات الأسبوع 28 « الدوري الممتاز ب دوري المظاليم 2021»

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر اخر نتائج الدوري الممتاز ب المصري، وموعد دورى الدرجة الثانية المصرى ، للمجموعات الثلاث (القاهرة – الإسكندرية – الصعيد ) بمباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري ب، وننشر جدول ترتيب الدوري ( ترتيب جدول المجموعة الثالثة بحري، والمجموعة الأولى والمجموعة الثانية) من الدوري المصري القسم الثاني.

ونتابع معكم اخر اخبار دوري المظاليم ونتائج الممتاز ب ونتائج مباريات الترسانة والرجاء وجدول مباريات منتخب السويس 2020-2019، والمنصورة وبلدية المحلة، وحرس الحدود، ومشوار نادي الأوليمبي في الدرجة الأولى، وترتيب الدوري المصري القسم الثاني 2021.

وموقع مصر فايف يتابع معكم اخر اخبار الممتاز ب دوري المظاليم بكل تفاصيله وترتيب دورى المظاليم 2021 .

موعد دورى الدرجة الثانية المصرى – الأسبوع 28

جميع مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (نتائج مباريات الممتاز ب اليوم) ومباريات الممتاز ب مجموعة الصعيد الجولة 28، اخر اخبار دوري المظاليم ميعاد الاسبوع 28 2020.

الجمعة 18 يونيو 2021

المنصورة 1 : 0 مالية كفر الزيات

الترسانة 2 : 0 بورتو السويس

بلدية المحلة 0 : 0 أبو قير للأسمدة

طنطا‏ 1 : 2 كوكا كولا

كفر الشيخ‏ 1 : 1 الجزيرة مطروح

الأوليمبي 0 : 1 حرس الحدود

السكة الحديد 3 : 2 النجوم

منتخب السويس 0 : 1 سرس الليان

بتروجيت 3 : 1 القناة

الداخلية 0 : 0 جمهورية شبين

الزرقا 1 : 2 زد اف سي

دكرنس 1 : 2 ألعاب دمنهور‏

الحمام 1 : 0 بني عبيد‏

المريخ 0 : 1 النصر

فاركو 3 : 1 سبورتنج

السبت 19 يونيو 2021

16:00 الشرقية للدخان ن : ن المنيا

16:00 تليفونات بني سويف ن : ن طهطا

16:00 الألومنيوم ن : ن أسمنت أسيوط

16:00 سوهاج ن : ن بني سويف‏

16:00 بترول أسيوط ن : ن الفيوم

16:00 كيما أسوان ن : ن الإعلاميين

16:00 قنا ن : ن ديروط

16:00 مركز شباب سمسطا ن : ن شبان المسلمين قنا

تفاصيل اكثر على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم

جدول ترتيب الدوري الممتاز ب 2021 – دوري الدرجة الاولى

ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية ( القسم الثاني) 2020 للموسم الحالي، ترتيب مجموعة القاهرة، وترتيب المنصورة وألعاب دمنهور‏ ومنتخب السويس، وترتيب مجموعة الصعيد ب 2021، وترتيب فاركو في دوري المظاليم،وترتيب نادي الترسانه في الدوري

موعد ونتائج دوري الدرجة الأولى

ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية 2021