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انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري الدرجة الأولى وموعد ونتائج مباريات الأسبوع 28 « الدوري الممتاز ب دوري المظاليم 2021» والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر اخر نتائج الدوري الممتاز ب المصري، وموعد دورى الدرجة الثانية المصرى ، للمجموعات الثلاث (القاهرة – الإسكندرية – الصعيد ) بمباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري ب، وننشر جدول ترتيب الدوري ( ترتيب جدول المجموعة الثالثة بحري، والمجموعة الأولى والمجموعة الثانية) من الدوري المصري القسم الثاني.
ونتابع معكم اخر اخبار دوري المظاليم ونتائج الممتاز ب ونتائج مباريات الترسانة والرجاء وجدول مباريات منتخب السويس 2020-2019، والمنصورة وبلدية المحلة، وحرس الحدود، ومشوار نادي الأوليمبي في الدرجة الأولى، وترتيب الدوري المصري القسم الثاني 2021.
وموقع مصر فايف يتابع معكم اخر اخبار الممتاز ب دوري المظاليم بكل تفاصيله وترتيب دورى المظاليم 2021 .
موعد دورى الدرجة الثانية المصرى– الأسبوع 28
جميع مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (نتائج مباريات الممتاز ب اليوم) ومباريات الممتاز ب مجموعة الصعيد الجولة 28، اخر اخبار دوري المظاليم ميعاد الاسبوع 28 2020.
الجمعة 18 يونيو 2021
المنصورة 1 : 0 مالية كفر الزيات
الترسانة 2 : 0 بورتو السويس
بلدية المحلة 0 : 0 أبو قير للأسمدة
طنطا 1 : 2 كوكا كولا
كفر الشيخ 1 : 1 الجزيرة مطروح
الأوليمبي 0 : 1 حرس الحدود
السكة الحديد 3 : 2 النجوم
منتخب السويس 0 : 1 سرس الليان
بتروجيت 3 : 1 القناة
الداخلية 0 : 0 جمهورية شبين
الزرقا 1 : 2 زد اف سي
دكرنس 1 : 2 ألعاب دمنهور
الحمام 1 : 0 بني عبيد
المريخ 0 : 1 النصر
فاركو 3 : 1 سبورتنج
السبت 19 يونيو 2021
16:00 الشرقية للدخان ن : ن المنيا
16:00 تليفونات بني سويف ن : ن طهطا
16:00 الألومنيوم ن : ن أسمنت أسيوط
16:00 سوهاج ن : ن بني سويف
16:00 بترول أسيوط ن : ن الفيوم
16:00 كيما أسوان ن : ن الإعلاميين
16:00 قنا ن : ن ديروط
16:00 مركز شباب سمسطا ن : ن شبان المسلمين قنا
تفاصيل اكثر على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم
جدول ترتيب الدوري الممتاز ب 2021 – دوري الدرجة الاولى
ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية ( القسم الثاني) 2020 للموسم الحالي، ترتيب مجموعة القاهرة، وترتيب المنصورة وألعاب دمنهور ومنتخب السويس، وترتيب مجموعة الصعيد ب 2021، وترتيب فاركو في دوري المظاليم،وترتيب نادي الترسانه في الدوري
موعد ونتائج دوري الدرجة الأولى
ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية 2021
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