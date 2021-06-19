متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

وضعت لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي الخابورة برنامج العمل خلال الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي للواجهة من جديد وذلك في الاجتماع الذي عقد بقاعة النادي مساء أمس الأول بحضور ممثلي الفرق الأهلية .. راشد الحكماني رئيس اللجنة رحب بالحضور وأشاد بتجاوب الفرق الأهلية وتعاونها خلال العام الفائت والحالي وما صاحب ذلك من توقف للمسابقات الكروية والأنشطة الأخرى متمنيا أن تعود الحياة للملاعب وكذلك بطولات النادي، وشهد الاجتماع بعض المناقشات الهادفة والاستفسارات والملاحظات واستعراض روزنامة المسابقات القادمة ومدى إقامتها وفق قرارات الجهات المعنية وتم الاتفاق على إقامة نهائي دوري الدرجة الثانية بين فريقي الشباب والهجاري الذي سبق تأجيله وكذلك لقاء السوبر الذي يجمع فريق التضامن بطل دوري الدرجة الأولى وفريق اليرموك بطل كأس النادي وتنظيم بطولة الكأس كمسابقة تنشيطية وافتتاحية للموسم الكروي الجديد للفرق الأهلية وكذلك الاهتمام بتأهيل وتدريب الأجهزة الفنية للفرق التابعة للنادي من خلال إقامة دورة للمدربين في الإعداد البدني وأخرى لمدربي حراس المرمى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناقشة روزنامة المسابقات الكروية في اجتماع لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي الخابورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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