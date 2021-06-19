التنظيمية الخليجية للسلة تحدد أنشطتها الخليجية حتى عام 2024

تقر إقامة بطولة منتخبات الناشئين في أغسطس

أقرت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون إقامة بطولة الخليج لمنتخبات الناشئين المؤهلة لكأس آسيا خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس القادم، كما حددت اللجنة اجندة انشطة اللجنة التنظيمية الخليجية حتى 2024م جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنظيمية الذي عقد بفندق موفنبيك البستان على هامش بطولة الاندية الخليجية الـ 40 المؤهلة لبطولة آسيا التي يستضيفها نادي شباب اهلي دبي التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يونيو الجاري.

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ترأس الاجتماع عبداللطيف الفردان وبمشاركة الأعضاء ممثلي اتحادات كرة السلة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث مثل السلطنة أسعد بن مبارك الحسني أمين السر العام بالاتحاد العماني لكرة السلة عضو اللجنة التنظيمية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها، المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنظيمية السابق 119 كما ناقش الأعضاء أجندة النشاط الرياضي للفترة ـ 2024، حيث تم تحديد الدول التي تستضيف تلك الأنشطة والتي جاءت على النحو التالي: تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة بطولة منتخبات الخليج للرجال في عام 2021 تستضيف مملكة البحرين النسخة اللاحقة في عام 2024 وتستضيف الامارات العربية المتحدة بطولة منتخبات الخليج للشباب تحت 18 عاما مواليد /2004- 2005/في 2022، فيما تستضيف مملكة البحرين البطولة اللاحقة لمواليد (2006-2007) في عام 2024، وتستضيف مملكة البحرين بطولة منتخبات الناشئين في اغسطس 2021، وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة اللاحقة في عام 2023، وتستضيف البحرين بطولة الاندية الخليجية الابطال الـ 41 في عام 2022 وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة اللاحقة في عام 2023، فيما تم توزيع اقامة دورات التحكيم على دول المجلس، حيث تستضيف مملكة البحرين الدورة في عام 2021 وتستضيف الامارات الدورة في عام 2022، والسعودية في عام 2023 وفي البحرين عام 2024، وتقام دورات الادارة في العام 2022 في الكويت فيما تستضيف السلطنة الدورة في عام 2024.