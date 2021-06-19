حمى الانتخابات تتصاعد مع فتح باب الترشح اليوم لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الوهيبي والشكيلي يتنافسان على منصب رئيس الاتحاد وصراع قوي على منصب نائب الرئيس

بينما تواصل باقي الاتحادات تلقي طلبات المترشحين

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بدأت حمى الانتخابات في الاتحادات الرياضية تتصاعد مع فتح اليوم باب الترشح في الاتحاد العماني لكرة القدم للدورة الانتخابية “2021ـ 2025 ” وهو الاتحاد الوحيد الذي تستمر دورته حتى عام 2025 مقارنة بباقي الاتحادات الرياضية التي تكون الدورة الانتخابية فيها حتى عام 2024 وبلاشك ستكون اليوم الاضواء مسلطة على الاتحاد العماني لكرة القدم خلال فترة تلقي اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات المترشحين والتي ستكون خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو القادم وسيتم اعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 14 يوليو القادم ليتم بعدها ارسالها الى الاندية والاتحاد الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وستجرى الانتخابات يوم 28 اغسطس القادم .

وتشير المؤشرات الاولية إلى أن انتخابات اتحاد الكرة سوف تشهد صراعا ومنافسة قوية على منصب رئيس الاتحاد والذي سيتنافس عليه كل من سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم والذي أبدى رغبته في المنافسة على منصب الرئيس إلى جانب هناك صراع قوي اخر سيكون على منصب نائب رئيس الاتحاد بعدما تم تقليص عدد النواب للرئيس عن الدورات السابقة والتي كان يوجد فيها نائبان للرئيس ولكن هذه المرة قررت الجمعية العمومية للاتحاد تعديل النظام الاساسي للاتحاد ليصبح نائبا واحدا فقط للرئيس وهذا الامر سوف يزيد من حرارة المنافسة على المنصب مع رغبة عدد من المترشحين الدخول في المنافسة على هذا المنصب وسوف يتكون مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم الجديد من 9 اعضاء وهم الرئيس ونائب واحد للرئيس و6 اعضاء وعضو نسائي الالزامي في المجلس استنادًا إلى النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم ولائحة الانتخابات وحسب شروط الترشيح للتقدم لعضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 38من النظام والاساسي .

ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عُماني الجنسية، ومقيمًا في السلطنة.وأن يكون عضوًا عاملاً لسنتين متتاليتين على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشّح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.وألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بأي وثيقة رسمية.وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتبارُه.وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس أو مايعادلها، أو سبق له أن كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأعضاء لدورة واحدة على الأقل أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول ، أو حكم دولي سابق ، أو مدرب حاصل على شهادة تدريب محترف (برو).

وألا يكون عضوًا في إحدى اللجان المستقلة بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح.

وأن لا تكون عليه وقت الترشح عقوبة نافذة بالإيقاف أو الشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم من إحدى الأجهزة القانونية أو القضائية بالاتحاد أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الفيفا.

ولا يقبل ترشح من سبق له شغل، أو يشغل حالياً أي من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر ـ عدا الاتحاد العماني لكرة القدم ـ لدورتين متتاليتين أو متفرقتين، ويتم احتساب الدورات التي قضاها المرشح في اي اتحاد رياضي آخر بما في ذلك الاتحاد العماني لكرة القدم عند تحديد عدد الدورات المسموح له بها وفقاً لهذا النظام.

ولا تسري أحكام الفقرتين (2) و (6) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه ، كما لا تسري أحكام الفقرة (2) على من سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول.

يحظر على رئيس ونائب رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن يكون في الوقت نفسه عضوًا في أحد مجالس إدارات الأندية أو اللجان الرياضية – عدا اللجنة الأولمبية العمانية – ، وفي حال تم انتخاب من يشغل أيً من هذه المناصب، يتعين عليه أن يقدم استقالته منها كتابة على الفور، وأن يمتنع عن ممارسة مهامه كعضو في مجلس الإدارة حتى يقدم للأمين العام بالاتحاد إفادة خطية تقضي بأن استقالته من تلك المناصب نافذة وصحيحة، فإذا لم يتم ذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتخابات تعتبر عضويته كأن لم تكن ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية وعند وقوع حالة الجمع، فإنه يجب على من يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد إعلان استقالته فورًا من رئاسة اللجنة الأولمبية وفقاً لأحكام الفقرة (1) أعلاه.

تلقي طلبات المترشحين

واصلت الاتحادات الرياضية القوى والكرة الطائرة وكرة اليد والسباحة في تلقي طلبات المترشحين في الدورة الانتخابية الجديدة “2021 ـ 2024 ” ففي الاتحاد العماني لكرة اليد تقدم سعيد بن سالم البوسعيدي مرشح نادي فنجاء بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد كما تقدمت عبير بنت عيسى الزدجالية باوراق ترشحها لمنصب عضو مجلس الادارة ” مقعد المرأة “.

كما واصل ايضا الاتحاد العماني لألعاب القوى تلقي طلبات المترشحين، حيث تقدم محمد العاصمي باوراق ترشحة لمنصب رئيس الاتحاد وسالم العمري قدم اوراق ترشحة ايضا لمنصب رئيس الاتحاد وقدم سعيد الهادي اوراق ترشحة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوي وتقدم هادي العلوي باوراق ترشحة لعضوية مجلس الادارة .

وفي الاتحاد العماني للسباحة قدم سعيد بن مسعود المطروشي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للسباحة اوراقة ترشحة لعضوية المجلس .

من جانب اخر يفتتح اليوم الاتحاد العماني للهوكي باب الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2021ـ2024 حيث ستكون فترة تلقي طلبات المترشحين خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو الجاري بينما يفتتح غدا الاتحاد العماني لكرة السلة باب الترشح خلال الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري.