منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يفتتح غدا مشواره في البطولة الدولية بملاقاة السنغال استعدادا لمونديال روسيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يفتتح غدا منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في البطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية بملاقاة المنتخب السنغالي في الساعة السادسة مساء بملعب نادي الاتحاد بإمارة دبي في البطولة الثلاثية التي ينظمها الاتحاد الاماراتي خلال الفترة من 12 وحتى 26 يونيو الجاري بمشاركة منتخبنا والامارات والسنغال والتي تندرج ضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم.

وكان منتخبنا الوطني خاض أمس الاول اولى الحصص التدريبية في المعسكر الخارجي على ملعب حديقة شاطئ الممزر بدبي استعدادا للبطولة الودية الدولية، حيث ركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي على إجراء بعض التدريبات الخفيفة بعد عناء السفر والذي كان فجر يوم الجمعة اثر تغيير موعد السفر الذي كان من المفترض أمس السبت ولكن لظروف الطيران سافر المنتخب فجر الجمعة بعد ختام معسكره الداخلي الذي اقيم خلال الفترة من 13 وحتى 17 يونيو الجاري بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا من هذه المشاركة في البطولة إلى الاستفادة القصوى والاحتكاك مع منتخبي الامارات والسنغال لوجود عناصر من اصحاب الخبرة وتتمتع بمهارات فنية وبدنية عالية تساهم في رفع المستوى الفني لمنتخبنا بالاضافة الى تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم ومعالجة بعض الثغرات التي يعاني منها الفريق .

وقد اختار الجهاز الفني 14 لاعبا لدخول المعسكر الداخلي وهم: سالم بن محمد العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي ويونس بن خميس العويسي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي، أما باقي الجهاز الفني فيتكون من: نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وأندريه أندريكوف مدلك.

بطولة مهمة

قال نبيل البلوشي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بان مشاركة منتخبنا في البطولة الودية الدولية تأتي ضمن خطة الجهاز الفني للعب قدر أكبر من المباريات قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم بروسيا كما تعد فرصة كبيرة لمنتخبنا لمشاركة منتخب السنغال بطل أفريقيا والمتأهل إلى كأس العالم الشاطئية روسيا ٢٠٢١م حيث يتميز المنتخب السنغالي بالقوة البدنية العالية والمهارات الفردية للاعبيه وأيضاً منتخب الإمارات يعتبر من أفضل المنتخبات الآسيوية على مستوى الكرة الشاطئية.

واضاف البلوشي نتمنى أن نستفيد من البطولة الودية بقدر الإمكان والظهور بشكل متميز فيها قبل المشاركة في كأس العالم الشاطئية بروسيا وهذا هو الهدف الاساسي الذي نسعى من خلاله للظهور بمستوى مشرف .