الكشري يتلقى تهنئة من ذي يزن بن هيثم بعد فوزه بعضوية الاتحاد الدولي للسباحة

عبّر طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة والفائز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة عن سعادته الكبيرة بتسلّمه خطاب التهنئة والمباركة بالفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة للدورة الثانية على التوالي الموجّه له من قبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب. وقد أكّد الكشري بأن فوز السلطنة بمقعد في الاتحاد الدولي للسباحة يأتي كأفضل ترجمة للحرص الكبير والاهتمام البالغ لسموه من أجل تواجد القيادات الرياضية في المنظمات الدولية.

وأشار الكشري في سياق حديثه بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلى رأسها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق لم تدّخر أي جهد في تقديم المساندة والدعم من أجل تواجد اسم السلطنة في مثل هذه المنظمات الدولية، فقد أكّد بأن اهتمام ودعم سموّه يُعدُّ حافزًا معنويًا كبيرًا، وهو في الوقت ذاته مسؤولية جسيمة وأمانة سيحرصُ على مواصلة أداء متطلباتها بكل عزم وثبات بما يسهم في دفع مسيرة السباحة والرياضة العمانية قاريًا ودوليًا ويحفظ مصالحها

كما أشار الكشري بأن الاهتمام البالغ من قبل صاحب السمو وزير الثقافة والرياضة والشباب يضعه وزملاءه أمام مسؤوليات كبيرة لتغيير خارطة السباحة العمانية خلال الفترة القادمة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تتماشى مع ما تحظى به هذه الرياضة من عمق في جذور الثقافة العمانية الأصيلة. والعمل بجهد أكبر للاستفادة من الفرص والبرامج الدولية المتاحة لخدمة ومصلحة منتخباتنا الوطنية.

وقال الكشري بأن تواجد السلطنة في مثل هذه المناصب الدولية سيعزّزُ من فرص تواجد القيادات الرياضية العُمانية في هياكل الاتحاد الدولي ولجانه المتخصّصة وهذا سينعكس إيجابًا على اللعبة عامة والمنتخبات الوطنية للسباحة على الأخصّ، وهو الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في تحقيق أهداف ورؤية التطوير لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام كبير وصولاً إلى التواجد القاري -بإذن الله- بعد تحقيق إنجازات ثابتة على المستويات الخليجية والإقليمية.

واختتم الكشري حديثه بتجديد الشكر والثناء لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق على تهنئته الكريمة ودعمه اللاّمحدود، مُشيراً إلى أن هذه التهنئة تمثل بالنسبة له ولغيره من الكوادر والقيادات الرياضية العمانية حافزًا كبيرًا لمزيد من العمل من أجل تطوير منظومة الرياضة العمانية عامّة والسباحة والألعاب المائية على وجه الخصوص.