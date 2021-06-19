ميسي يقود الأرجنتين لتخطى أوروجواى

ميسي يقود الأرجنتين لتخطى أوروجواىاقتنص منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا من نظيره منتخب أوروجواى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا 2021 التى تستضيفها البرازيل حاليا وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

جاء هدف فوز منتخب الأرجنتين بالمباراة عن طريق اللاعب جوديو رودريجيز فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء، من رأسية قوية بعد متابعته لعرضية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب التانجو فرصة خطيرة فى الدقيقة السابعة، بعد أن فشل وضع الكرة بالشباك بعد ارتداد الكرة من حارس أوروجواى بعد تصديه لتسديدة ميسي.

وطالب منتخب أوروجواى باحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 28 بعد سقوط كافانى داخل منطقة الجزاء، ولكن رفض الحكم احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

وفى الشوط الثانى استمرت النتيجة على حالها، والذى شهد محاولات من جانب منتخب التانجو لإضافة الهدف الثانى، بينما سعى منتخب السيليستى لإدراك هدف التعادل.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب تشيلي بهدف لكل منهما، بينما لم يخوض منتخب أوروجواى مواجهة الجولة الأولى.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوى مع المنتخب التشيلى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

جدير بالذكر أن قواعد بطولة كوبا أمريكا 2021 تنص على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

