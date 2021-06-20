إسبانيا تواصل التعثرات بالتعادل مع بولندا
فرض المنتخب البولندي التعادل 1 - 1 على مضيفه الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما في اشبيلية يوم السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
وتقدم الفارو موراتا بهدف للمنتخب الإسباني في الدقيقة 26 لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة 54 بضربة رأس رائعة. وكان بمقدور الماتادور الإسباني حسم الفوز والنقاط الثلاث لكن جيرارد مورينو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 58.
ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في الوقت الذي حصد فيه منتخب بولندا نقطته الأولى ليتذيل الترتيب.
وخلال الجولة الأولى تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي سلبيا فيما خسرت بولندا على يد سلوفاكيا 1 - 2.
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