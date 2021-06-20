الريامي يحاضر في دورة للمدربين الدولية لمدربي الكرة الطائرة بالسعودية

يدير شهاب الدين أحمد الريامي المحاضر بالاتحاد الدولي للمدربين للكرة الطائرة وعضو لحنه المدربين بالاتحاد الآسيوي للكره الطائرة وخبير البرنامج الأوروبي الآسيوي دورة المدربين الدولية لمدربي الكرة الطائرة للمستوى الأول وذلك بنادي الشباب بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 – 25 يونيو الجاري، ويشارك في الدورة 36 مدربا من الأندية والمنتخبات الوطنية السعودية وكذلك من مراكز تدريب الكرة الطائرة ومعلمي التربية الرياضية بالمملكة.

وجاء ترشيح الريامي من قبل الاتحاد الدولي للعبة مع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد سلسلة من الاستحقاقات الدولية التي أشرف عليها وكذلك إدارته للعديد من دورات الاتحاد الدولي ضمن برنامج التطوير للاتحاد الدولي ومنها دورات المستوى المتقدم في كل من البحرين وإيران، وكذلك تعيين الريامي ضمن خبراء اللعبة في البرنامج الآسيوي الأوروبي للمدربين تحت إطار برنامج المدربين والتدريب بالاتحاد الأوروبي الآسيوي للكرة الطائرة.

وتحرص اللجنة الأولمبية السعودية على توفير جميع الاحترازات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة الدارسين في ظل جائحه كورونا، حيث يتضمن برنامج الدورة والذي يمتد لخمسة أيام الجانب النظري والعملي وأيضا يشمل عرض كل ما هو حديث في نظريات تعليم أساسيات المهارات الأساسية في الكرة الطائرة وأيضا التطرق للإعداد البدني والعلوم الأخرى ضمن الحقل الرياضي وأيضا التدريبات المركبة الهجومية والدفاعية والارتقاء بالمستوى الأدائي، وأيضا عرض التقنية الحديثة في التدريب والمدارس العالمية للكرة الطائرة المتقدمة في كل من المدرسة الأميركية والبرازيلية والفرنسية في الكرة الطائرة.

ويحمل الريامي سيرة مهنية عالية في مجال التدريب والمدربين كمدرب للعديد من الأندية العمانية والصعود بها للمنصات وكذلك في سلك المنتخبات الوطنية مع تقلده رئاسة العديد من اللجان في الاتحاد العماني للكرة الطائرة كلجنة المدربين والتدريب وآخرها كانت اللجنة الفنية والتطوير وكذلك تبوأ العديد من المقاعد الدولية والقارية في الجانب الفني والإداري والتي كان آخرها مقعد السكرتير الفني للجنة المدربين والتدريب بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، ووجوده كمحاضر دولي معتمد من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة منذ 10 أعوام وإقامة العديد من الدورات الدولية في جميع أنحاء العالم مع إسهاماته في جانب النشر العلمي في مجال الكرة الطائرة.