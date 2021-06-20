عبدالله الراشــــدي رئيساً لمركز إزكي الرياضـــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

سادت أجواء انتخاب إدارة المركز الرياضي بولاية إزكي سلاسة وانسيابية في التنظيم والحرص على التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سبق اليوم المقرر لعملية الاقتراع عدد من الاجتماعات التحضيرية من قبل اللجنة المكلفة بالانتخابات والتي ترأسها خالد بن سالم السعدي وضمت كلا من : أحمد العزري وخالد الرواحي وعيسى العامري وسليمان الرواحي وفهد الفهدي ، وحضر الناخبون ممثلو 35 فريقا خلال 4 ساعات لضمان التباعد للإدلاء بأصواتهم، حيث أشاد الجميع بالتنظيم المثالي الذي أظهرته اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبعد انتهاء المدة المحددة للتصويت تم فتح صندوق الاقتراع بحضور المترشحين، حيث تم تزكية عبدالله بن علي الراشدي بلا منافس في منصب الرئيس، وفاز بمنصب نائب الرئيس محمد بن سليمان الراشدي، وفي أمانة السر خليفة بن عبدالله الرقيشي ، ومازن بن سباع العامري أمينا للصندوق، أما الأعضاء فقد فاز حمد بن محمد العامري وسعود بن علي السليمي وعبدالله بن نصر الله الفهدي .

من جهته وجه عبدالله بن علي الراشدي رئيس مركز إزكي الرياضي شكره لجميع الفرق، كما أكد على أهمية التكاتف من قبل الجميع وتجسيد الشراكة المجتمعية الفاعلة التي ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالفرق الأهلية والنهوض بشبابها وتطوير منشآتها واستقطاب المواهب في كافة المجالات مشيرا للسعي نحو تحقيق الأهداف التي وضعها مع فريق العمل وبالشراكة مع الفرق ومؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.