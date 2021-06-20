عيسى العدوي يحقق رقما قياسيا جديدا في بطولة اليابان المفتوحة للسباحة استعدادا لأولمبياد طوكيو

حقق سباح منتخبنا الوطني للسباحة عيسى العدوي رقما قياسيا شخصيا جديدا في سباق 100م في بطولة اليابان المفتوحة محققا زمنا قدره 51.69 في حين أن رقمه القديم كان 53.06 مسجلا باسمه منذ العام 2018م ، حيث تأتي المشاركة في هذه البطولة ضمن برنامج اعداده للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 والتي ستقام في شهر يوليو القادم .

ويتطلع الاتحاد العماني للسباحة من مشاركة العدوي في البطولة الى تحقيق أرقام جديدة تفتح له الأمل نحو رسم منحنى تصاعدى مستمر إلى حين مشاركته في الألعاب الأولمبية القادمة بإذن الله تعالى والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024م.

ويحرص الاتحاد على دعم ومآزرة السباح عيسى العدوي للوصول إلى أعلى المستويات الفنية وتحقيق نتائج متميّزة حيث سعى الاتحاد إلى البحث عن منظومة تدريبية تتوفر فيها الكفاءات والخبرات الفنية والمنافسة العالمية، القادرة على إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي ستقام في طوكيو، حيث تحقق هذا السعي في شهر ابريل 2018 عبر إلحاقه بجامعة CHUKYOU باليابان والتي يدرس فيها تخصص العلوم الرياضية، ومن خلال فريق النخبة الرياضية في الجامعة استطاع العدوي ان ينضم إلى فريق السباحة الذي يشرف عليه المدرب اليابانيKUSANASHI KENTA المشهود له بالكفاءة والمهنية والخبرة في تدريب سباحي المستوى العالي مع متابعة متواصلة من الاتحاد حيث كلف طه الكشري رئيس الاتحاد العماني الخبير الفني بالاتحاد الياباني والخبير الفني بالاتحاد العماني للسباحة بمتابعة تدريبات عيسى العدوي ومساعدته على تحقيق الأهداف المرحلية والنهائية والمتمثلة في تحطيم أرقامه الشخصية وتحقيق أو الاقتراب من معايير المشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو2021م.

ومنذ استقراره في اليابان واصل السباح عيسى العدوي تألقه في تحطيم أرقامه الشخصية والعمانية وآخرها كانت في شهر فبراير على إثر مشاركته في بطولة اليابان بـ (تسودا) حيث تمكن من تحطيم رقمين قياسيين في سباق (100م) و(200م) في السباحة الحرة، وبزمن مشجع جدًا وهو على التوالي 50:13(100م) و 1.50.44 (200م).