الفيصل الزبير يخطف لقب سباق سبا فرانكورشان البلجيكي بالبطولة الدولية المفتوحة GT في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل في عالم المحركات

خطف متسابقنا الدولي الفيصل الزبير لقب السباق الأول من الجولة الثانية للبطولة الدولية المفتوحة GT على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية في انجاز من ذهب يضاف الى السلطنة في عالم المحركات وللفيصل الزبير الذي يشارك كأصغر المتسابقين في هذه البطولة التي تزخر بنجوم عالم المحركات في فئة سباقات التحمل وفي الفئة الأصعب المحترفين (برو) ووسط مشاركة 23 سيارة مع سيارات أخرى اكتظت بها حلبة السباق على مدار 70 دقيقة حملت معها التحدي والاثارة لينجح بطل السلطنة في تسجيل انجاز اخر يضاف الى سجلاته التي حققها رغم حداثة عمره وخبرته في مثل هذه البطولات الدولية.

وساهم هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الفيصل مع زميله الاسباني اندي سوشك مع فريق ليخنر لسباقات السيارات الى تربع صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 33 نقطة بعد أن نجح من الحصول على المركزين الرابع والثالث في الجولة الأولى على حلبة بول ريكارد الفرنسية في أولى المشاركات لهذا الفريق وللفيصل في سباقات التحمل في البطولة الدولية المفتوحة.

وقدم الفيصل مستوى كبيرا له خلال هذا السباق نجح خلالها من التقدم إلى صدارة السباق بتجاوز ابرز السائقين وبعد ان تولى القيادة عن زميله سوشك في فترة تغيير السائقين من المركز الثالث إلى المركز الأولى وتمكن من توسيع المسافة والزمن بينه وبين بقية ملاحقيه الى 7 ثواني وهو رقم كبير في عالم المحركات وفي مثل هذه السباقات حافظ خلالها على هدوء اعصابه وتركيز الكبيرة لينجح من مواصلة التقدم حتى رفع علم نهاية السباق.

ويتواجد الفيصل في هذه البطولة وهو العربي الوحيد وسط كوكبة من نجوم سباقات السيارات ومن ابرز المصنعين وتتواجد البورشة للمرة الأولى في هذه البطولة عبر فريق ليخنر لسباقات السيارات ورغم حداثة مشاركتها الا ان الفريق نجح بالتكيف بشكل كبير في الأجواء التنافسية وسجل رقما صعبا كمنافس في هذه البطولة بعد المستوى الذي قدمه الفيصل زميله سوشك وبقية أعضاء الفريق في الجولة الأولى والثانية عبر السيارة من فئة بورشه “911 جي تي 3 آر.

ويأمل الفيصل الزبير وزميله سوشك الى مواصلة التواجد على منصة التتويج وجمع عدد من النقاط في السباق الثاني من الجولة الثانية على حلبة سبا.

أحداث السباق

تولى الفيصل الزبير قيادة السيارة عقب زميله الاسباني سوشك الذي سلم الفيصل في المركز الثالث وتمكن الفيصل من تجاوز السائق الأميركي برِندان إيريب في سيارة ماكلارين “720 أس – جي تي 3″ بألوان فريق “إنسِبشِن للسباقات” إلى صدارة السباق، علما بان التجارب التاهيلية التي قادها سوشك وضعته في المركز الثاني على شبكة الانطلاقة بعد ان تمكَّن أندي سوسيك من تسجيل أسرع توقيت في فئة المُحترفين “برو” للسباق الأول، والمركز الثاني إجمالًا خلف سيارة ماكلارين بقيادة إيريب والبريطاني أولي ميلروي. كان توقيت 2:17.235 دقيقتان كافيًا لسوسيك لوضع السيارة أمام سيارة لامبورجيني التي تشارك قيادتها السويسري فريدريك شاندورف وبيريتا وأستون مارتن التي تشارك قيادتها الأميركيان مايكل دينان وفولي.

عمِلَ الفيصل على إدارة الفارق بعد ذلك، إذ أصبح خمس ثواني مع تبقي 17 دقيقة من السباق، وتمكَّنَ السائق الأميركي روبي فولي في سيارة أستون مارتِن “فانتاج أيه أم آر – جي تي 3″ بألوان فريق “تي أف سبورت” من التقدُّم للمركز الثاني على حساب إيريب قبل 14 دقيقة على انتهاء السباق، وارتفع الفارق بين الفيصل وفولي لأكثر من تسع ثواني قبل عشر دقائق على انتهاء السباق.

وتمكَّن الفيصل من الحفاظ على الصدارة إلى أن شاهد العلم الشطرنجي أولًا، بفارق 7.181 ثواني عن فولي، وأنهى إيربب السباق ثالثًا، علمًا بأن الفائز اجتاز 24 دورة.

وأنهى السائق الياباني يوكي نوميتو في سيارة لامبورغيني “أوراكان جي تي 3 إيفو” بألوان فريق “فينسينزو سوسبريري للسباقات” السباق رابعًا، و أنهى الساق الإيطالي ميشيلي بريتّا السباق خامسًا في سيارة أوراكان جي تي 3 إيفو” بألوان فريق “فينسينزو سوسبريري للسباقات”، والبريطاني آدم كارول في المركز السادس في سيارة أودي “آر 8 – أل أم أس إيفو”، وذلك على حساب الإيطالي لوريس سبينِلِّي الذي انزلقت سيارته مرسيدس “أيه أم جي – جي تي 3 إيفو” وخرجت عن المسار في الدقائق الأخيرة من السباق، حيث أنهاه في المركز الثامن.

الفيصل الزبير:

الإنجاز اهداء الى الحكومة الرشيدة والشعب العماني

عبر المتسابق الدولي الفيصل الزبير عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه في البطولة الدولية المفتوحة ووسط مشاركة كبيرة من السائقين والمصنعين مثمنا في نفس الوقت الإنجاز الكبير الذي تحقق للسلطنة في هذه البطولة وهو العربي الوحيد المشاركة بها.

وقال الفيصل بان هذا الإنجاز اهداء الى الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – وإلى الشعب العماني وجميع الرياضيين وهو انجاز اخر يضاف الى إنجازات السلطنة في مختلف المحافل الدولية.

وأشار بان ما تحقق من انجاز يعد جيدا، وفي الحقيقة لا يُمكنني أن أتخيَّل بأننا فُزنا بالسباق في ثاني جولة نُشارك فيها في هذه البُطولة، السيارة جيدة ونجحنا بالتواجد في المركز الثاني في التجارب التاهيلية وتمكنا من التواجد كمنافسين في هذا السباق والبطولة و لقد كُنّا نُحضِّر لذلك منذ بداية الجولة وها نحنُ نفوز بالسباق الاول ، وهو فوزي الأول في أوروبا وأنا سعيدٌ للغاية بذلك متمنيا ان نستمر في تحقيق الإنجازات وجمع النقاط حيث وصلنا حاليا في صدارة الترتيب العام وسوف نسعى للتواجد على منصات التتويج في السباق القادم وكذلك في الجولات القادمة.