أروقة الاتحادات الرياضية تشهد حراكا كبيرا في عدد المتقدمين بمختلف المناصب في الدورة الانتخابية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

شهدت أمس أروقة الاتحادات الرياضية حراكا كبيرا في عدد المتقدمين للترشح في الدورة الانتخابية “2021 ـ 2020 ” في مختلف المناصب ففي الاتحاد العماني لكرة اليد قدم العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد مرشحا عن نادي عمان وقدم خليفة بن حمد البريكي أوراق ترشحه لمنصب امين الصندوق مرشحا عن نادي السويق وفي منصب عضوية الاتحاد تقدم كل من توفيق بن عبدالغني بيت مستهل مرشح نادي الاتحاد ومحمد بن سليمان الظهوري مرشح نادي خصب، حيث سيكون اخر يوم لتلقي طلبات المترشحين يوم 24 يونيو الجاري .

وفي انتخابات الاتحاد العماني لألعاب القوى تقدم حمدان البوشري بأوراق ترشحه لمنصب امين الصندوق مرشح نادي سمائل .

كما كان هناك حراك كبير في أروقة الاتحاد العماني للهوكي حيث تقدم الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد مرشحا عن نادي أهلي سداب وتقدم مدين بن أحمد حبظة أوراق ترشحة لمنصب نائب رئيس الاتحاد مرشح نادي النصر وتقدم الدكتور خميس بن سالم الرحبي بأوراق ترشحه لمنصب أمين السر مرشح نادي قريات وفي منصب عضوية الاتحاد قدم كل من أحمد بن عبدالله اليافعي مرشح نادي صلالة ومبارك بن محمد بيت علي مرشح نادي ظفار وسعيد بن خفان المعمري ممثل نادي السلام وسيغلق باب تلقي طلبات المترشحين في الهوكي يوم 29 من الشهر الجاري .

وفي انتخابات الاتحاد العماني للسباحة قدم طارق بن سالم الهاشمي نائب الاتحاد العماني للسباحة أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس، حيث سيتم غلق باب الترشح يوم 25 يونيو الجاري .

ويفتتح اليوم الاتحاد العماني لكرة السلة باب الترشح للدورة الانتخابية الجديدة “2021ـ2024 ” والتي ستكون خلال الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري .

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