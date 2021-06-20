فاضل الهادي جاهز لخوض منافسات بطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال

دبي ـ العمانية : أصبح لاعب المنتخب الوطني للإعاقة الحركية فاضل بن ناصر الهادي المصنف فئة F 57 جاهزًا معنويًّا وبدنيًّا لخوض منافسات رفعات القوة لوزن 72 التي تقام يوم الثلاثاء 22 من يونيو الجاري ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي انطلقت منافساتها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتختتم في 25 من يونيو الجاري. وقال عدنان بن مبارك العويدي عضو اللجنة البارالمبية العُمانية رئيس بعثة السلطنة إن اللاعب في أتم الجاهزية لخوض المنافسات بعدما تلقى تدريبات مكثفة في نادي عجمان لذوي الإعاقة الإماراتي، حيث نأمل أن يتمكن اللاعب من الحصول على رقم مؤهل للألعاب البارالمبية بطوكيو، ويعد اللاعب من اللاعبين المجيدين وقد حاز على عدد من الميداليات الملونة في البطولات الداخلية أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي فرصة أخيرة للجنة واللاعب للحصول على رقم مؤهل للألعاب البارالمبية بطوكيو، ويشارك في البطولة 300 لاعب من عشر دول عربية وسوف ينافس اللاعب في مجموعته في وزن 72 كلجم 19 لاعبًا .

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