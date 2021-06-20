منتخبنا الوطني لألعاب القوى يحقق فضية التتابع وخروج عدائي 200 متر في البطولة العربية بتونس

كتبت ـ زينب الزدجالية: أضاف منتخبنا الوطني لالعاب القوى الميدالية الثانية له في منافسات البطولة العربية لالعاب القوى التي تقام بتونس وذلك بعد ان تمكن منتخب التتابع من حصد فضية مسابقة 4×100 متر في منافسة قوية شهدها السباق، فيما جاءت الميدالية الأولى للمنتخب عبر العداء الأولمبي بركات الحارثي الذي تمكن من حصد برونزية سباق 100 متر .

وتمكن منتخب التتابع من انهاء السباق بزمن قدره 39.95 ثانية خلف المنتخب السعودي الذي حصد الميدالية الذهبية بزمن قدره 39.69 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث المنتخب العراقي بزمن قدره 40.74 ثانية.

ومثل منتخب التتابع في السباق سمير الريامي وبركات الحارثي ومحمد السعدي وعلي البلوشي، وفي الاحتياط تم تسجيل العدائين راشد العاصمي وحسين حاتم وأشرف على منتخب السرعة في هذه البطولة المدربان الوطنيان محمد الهوتي وحمود الدلهمي.

ولم تشارك العداءة مزون العلوية في سباق 200 متر بسبب الإصابة وغاب كذلك اللاعب محمد السليماني بسباق 800 متر بسبب وعكة صحية، فيما لم يتمكن العداء محمد السعدي وراشد العاصمي من التأهل من جولة التصفية في سباق 200 متر، حيث سجل السعدي زمنا قدره 21.88 ثانية محتلا المركز الرابع فيما سجل العاصمي زمنا قدره 21.73 ثانية واحتل المركز السادس.



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