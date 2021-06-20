لجينة الزعابية وحمود العطابي يتقدمان بأوراقهما رسميا لعضوية المجلس لجنة الانتخابات تجتمع للبت في الطلبات المقدمة وغدا الاجتماع الأول

في اليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس اتحاد القدم

متابعة ـ صالح البارحي:

بدأت بوادر صراع انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للدورة الانتخابية “2021ـ 2025 ” منذ اليوم الأول للفترة المحددة لتلقي طلبات المترشحين والتي بدأت بالأمس وتستمر حتى 4 يوليو القادم، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 14 يوليو ليتم بعدها ارسالها الى الاندية والاتحاد الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وستجري الانتخابات يوم 28 اغسطس القادم إن شاء الله تعالى .

حيث استلمت اللجنة المشرفة على الانتخابات يوم أمس طلبين من أجل الحصول على عضوية المجلس القادم ، الأول كان من المكرمة لجينة بنت محسن حيدر درويش الزعابية من نادي أهلي سداب للمنافسة على المقعد النسائي بالاتحاد، والثاني حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي من نادي بهلاء، ومن المنتظر أن تتوالى الطلبات تباعا خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستشهد تهافتا من الكثيرين لنيل ثقة الجمعية العمومية للتواجد في مجلس الادارة للفترة القادمة .

اجتماع كل يومين

تعقد لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم في الثالثة مساء الغد أول اجتماع لها بعد فتح باب الترشح لمجلس الادارة القادم، وذلك من أجل تدارس الطلبات المقدمة حتى نهاية الموعد المحدد لاستلام الطلبات ليوم غد وهو الثانية ظهرا من كل يوم، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعة الطلبات واستيفاء الشروط الخاصة بكل مترشح والبت فيها كذلك، وستواصل اللجنة عقد هذه الاجتماعات بصورة مستمرة بعد كل يومين من الايام المحددة لقبول أوراق الترشح للقيام بذات المهمة بشكل عاجل دون تأخير والذي قد يسبب إرباكا للجنة الطعون كذلك .

الجدير بالذكر، أن موعد استلام الطلبات سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا من كل يوم، حيث يتم تسليم الاوراق مكتملة لموظف الاتحاد المختص والذي بدوره يقوم بتسليمها للجنة الانتخابات في وقت لاحق .

صراع قوي

من المتوقع أن تشهد الانتخابات للمجلس القادم صراعا قويا في مختلف المناصب، حيث يلوح في الأفق حتى اللحظة صراعا محتدما على منصب الرئيس بين الرئيس الحالي سالم بن سعيد الوهيبي ونائبه الثاني في المجلس الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، فيما منصب نائب الرئيس سيشهد سخونة كبيرة في الايام القليلة القادمة ، خاصة وأن منصب نائب الرئيس تم تقليصه عبر موافقة الجمعية العمومية إلى واحد بدلا من إثنين في المجالس السابقة ، الأمر الذي سيحتم على من أراد التواجد في المجلس أن يبذل جهدا مضاعفا لنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية قبل الوصول لمرحلة الحسم في الثامن والعشرين من أغسطس القادم إن شاء الله تعالى .

وفي ذات الإطار، وبعد تقليص عدد الأعضاء إلى ( 6 ) فإن الحصول على عضوية المجلس لن تكون سهله بدءا من المجلس القادم، حيث أن الوصول لعضوية المجلس تحددها قدراتك وإنجازاتك التي حققتها مع ناديك خلال فترة تواجدك في المجال الرياضي ، بالاضافة إلى خطة العمل التي ستقدمها أو رؤيتك التي من أجلها تقدمت لشغل منصب في المجلس ، حيث إن هذه الامور يجب أن تحدد من هو أهل لقيادة الكرة العمانية في الفترة القادمة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات والعاطفة .

لجينة الزعابية في سطور

سبق ان ترأست المكرمة لجينة الزعابية نادي أهلي سداب بعام ٢٠٠٣ كأول امرأة تترأس نادٍ بالسلطنة، وهي المالك والرئيس التنفيذي في شركة “محسن حيدر درويش” منذ 1994، وهي نائب رئيس “جمعية صاحبات الأعمال العمانية”. كما كانت محاضرة في كلية الأدب الانجليزي في “جامعة السلطان قابوس” في عُمان بين 1991 و1994، ثم بدأت حياتها العملية في شركة “محسن حيدر درويش” كموظفة عادية، كما شغلت عضوية اللجنة التنفيذية في “المجلس الاستشاري العماني” بين 2001 و2007 وبين 2008 و2011.

وسبق أن حازت على “جائزة أفضل سيدة اعمال شابة” لعام 2001 من “المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، وجائزة السيدة التي تمثل صوت المرأة في مجال السياسة والاعمال من قبل “داتاماكس” في دبي في مارس 2003، وتم تكريمها في 2011 من قبل “وزارة التنمية الاجتماعية” في سلطنة عمان ضمن 27 سيدة رائدة في السلطنة من بين 210 مرشحات للتكريم من جميع الجهات، كما صُنفت ضمن “قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية” لعام 2016 و2017.