بركات الحارثي يحصل على بطاقة المشاركة في أولمبياد طوكيو

حصل العداء بركات الحارثي على بطاقة دعوة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 حيث تعد هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها الحارثي في الدورات الاولمبية، حيث كانت المشاركة الأولى في دورة لندن 2012 وريو 2016 ويتطلع بركات الحارثي من هذه المشاركة الى تحقيق نتائج مشرفة في البطولة، حيث يشارك حاليا في البطولة العربية المقامة بتونس، و نجح في الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 100 م كما حقق ميدالية فضية مع فريق التتابع 4 في 100 متر .

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