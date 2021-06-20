اليوم .. منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يواجه المنتخب السنغالي في افتتاح البطولة الودية بدبي استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا

في الرياضة 20 يونيو,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يستهل اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في الدور الأول بالبطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية بدبي بمواجهة قوية مع المنتخب السنغالي بطل القارة الأفريقية وذلك في الساعة السادسة مساء على ملعب نادي الاتحاد الاماراتي في البطولة الودية الثلاثية التي ينظمها الاتحاد الاماراتي لكرة القدم وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة منتخبنا والامارات والسنغال وتأتي في إطار التحضيرات للمنتخبات الثلاثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم.

وقد خاض منتخبنا يوم امس تدريبات على ملعب حديقة شاطئ الممزر بدبي بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي ركز فيها على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والتدرب على بعض التمارين التكتيكية وعلى التشكيلة المناسبة التي سيواجه بها منتخب السنغال اليوم والذي يعد من اهم المنتخبات المشاركة في المونديال كونه يضم في صفوفة عناصر تتمع بمهارات بدنية وفنية عالية وهو احد المرشحين للمنافسة على لقب مونديال روسيا ولاشك بأن مواجهة منتخبنا مع السنغال تعد مهمة جدا يسعى من خلالها المدرب الوطني طالب بن هلال للخروج من اللقاء بفائدة كبيرة من جانب الاحتكاك وكسب خبرة للاعبين كون بعض اللاعبين ينضمون للمنتخب لأول مرة ولم يخوضوا تجارب قوية بسبب توقف الانشطة الرياضة في السلطنة بسبب جائحة فيروس كورونا ولكن المنتخب استطاع ان يعوض فترة التوقف بمعسكر خارجي اقيم في المغرب في شهر مايو الماضي لعب خلال مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي استفاد منها المنتخب كثيرا خسر المباراة الاولى ونجح في الفوز في المباراة الثانية.

وقد شارك في مران الأمس جميع اللاعبين المختارين لهذا المعسكر وهم :سالم بن محمد العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي ويونس بن خميس العويسي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي.

ويطمح المنتخب اليوم الخروج من المباراة بنتيجة مشرفة خاصة وان البطولة تم تقسيمها على دورين بواقع 4 مباريات يخوضها كل منتخب في البطولة مباراتين في كل دور بهدف الاستفادة القصوى من اقامة البطولة، حيث تسعى المنتخبات الثلاثة الخروج من البطولة بفائدة كبيرة بغض النظر عن نتائج المباريات والأهم من ذلك هم التعرف على نقاط الضعف والقوة في صفوفها بهدف تلافيها ومعالجتها حيث لم يتبق على انطلاق المونديال سوى فترة بسيطة وجميع الفرق مطالبة بالاستعداد بشكل افضل .

من جانب آخر يواصل اتحاد الكرة اتصالاته المكثفة من اجل تأمين اقامة معسكر خارجي أوروبي لمنتخبنا في شهر يوليو القادم قبل المشاركة في بطولة كأس أغادير لكرة القدم الشاطئية التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 26 يوليو القادم والتي تحظى بمشاركة عدد من المنتخبات العربية والأوروبية .