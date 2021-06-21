موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس الثلاثاء 22/06/2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عشاق الفارس الأبيض يتطلعون الليلة إلي ملعب أستاد السويس الجديد الذي يستضيف موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر، يسعى الزمالك إلي تخطي المقاصة، والوصول إلي الدور نصف النهائي لملاقاة فارس الجنوب نادي أسوان المنتظر الفائز من لقاء الليلة، وكان الزمالك قد فاز على الدراويش في الدور أل 16 بهدف دون مقابل، المباراة التي شهدت 3 حالات طرد منها 2 من نصيب الزمالك هم أشرف بن شرقي، وباتريس كارتيرون، والنادي الفيومي قد تأهل إلي ربع النهائي على حساب فريق سيراميكا كليوباتر، ليلاقي الزمالك الليلة، المباراة منقولة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت الأولى وتقدم أستوديو تحليلي قبل اللقاء بساعتين تستضيف من خلاله نجوم الرياضة المصرية لتحليل اللقاء من كافة جوانبه، ولم تعلن القناة حتى الآن عن الاستوديو التحليلي ومعلق اللقاء.

تردد قناة on time sports hd 1

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10853.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

مشوار الفريقين في الكأس قبل اللقاء