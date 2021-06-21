نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس الثلاثاء 22/06/2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
عشاق الفارس الأبيض يتطلعون الليلة إلي ملعب أستاد السويس الجديد الذي يستضيف موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر، يسعى الزمالك إلي تخطي المقاصة، والوصول إلي الدور نصف النهائي لملاقاة فارس الجنوب نادي أسوان المنتظر الفائز من لقاء الليلة، وكان الزمالك قد فاز على الدراويش في الدور أل 16 بهدف دون مقابل، المباراة التي شهدت 3 حالات طرد منها 2 من نصيب الزمالك هم أشرف بن شرقي، وباتريس كارتيرون، والنادي الفيومي قد تأهل إلي ربع النهائي على حساب فريق سيراميكا كليوباتر، ليلاقي الزمالك الليلة، المباراة منقولة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري.
موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة
- الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.
- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة مباراة الزمالك ومصر المقاصة
تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت الأولى وتقدم أستوديو تحليلي قبل اللقاء بساعتين تستضيف من خلاله نجوم الرياضة المصرية لتحليل اللقاء من كافة جوانبه، ولم تعلن القناة حتى الآن عن الاستوديو التحليلي ومعلق اللقاء.
تردد قناة on time sports hd 1
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 10853.
- معامل الاستقطاب : أفقي.
- معامل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 6/5.
مشوار الفريقين في الكأس قبل اللقاء
|الزمالك
|فاز في الدور أل 32 على حرس الحدود 3-1، ثم في الدور أل 16 علة الإسماعيلي 1- صفر
|مصر المقاصة
|فاز على فريق أشمون 2- صفر في الدور أل 32، ثم على سيرامكيا كليوباتر 2-1
التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة المقاصة
- حراسة المرمى : محمد عواد.
- خط الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، حازم أمام.
- خط الوسط : طارق حامد، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أوباما.
- خط الهجوم : زياد الجزيري.
موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة
|المباراة
|الزمالك & مصر المقاصة
|البطولة
|الدور ربع النهائي لكأس مصر
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 2021/06/22 التوقيت 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب أستاد السويس الجديد
|القنوات الناقلة
|قناة أون تايم سبورت الأولى
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس الثلاثاء 22/06/2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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