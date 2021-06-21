نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة ليورو مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة ليورو مجانا عبر الأقمار المختلفة ، يزداد البحث يوماً بعد يوم عن تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة ليورو مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، وذلك من أجل كسر احتكار القنوات المشفرة التي تعمل على نقل مباريات كأس أمم أوروبا بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، لذلك كشفت بعض القنوات المفتوحة عن نفسها والتي تبث عبر الأقمار نايل سات استرا هوت بيرد، والتي سنتعرف عليها أدناه.

القنوات المفتوحة الناقلة ليورو مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2020-2021 مجانا ، تُقام اليوم الإثنين 21-6-2021 أربعة مباريات أهمها مباراة روسيا والدنمارك التي تستضيف خلالها منتخب الدنمارك المنتخب الروسي على باركن، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي نفس السياق يلعب المنتخب الهولندي، ثالث جولاته في بطولة اليورو 2020، أمام منتخب مقدونيا الشمالية، من أجل الفوز بالمركز الأول، بعدما ضمن التأهل لثمن النهائي، وفي في الجانب الأخر يبحث منتخب مقدونيا الشمالية عن وداع البطولة بتحقيق نقطة شرفية على الأقل، بعدما تعرض لخسارتين من النمسا وأوكرانيا في المباريات الماضية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لليورو مجانا

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لليورو مجانا على استرا وهوتبيرد وهيسباسات، ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أوروبا مجاناً، وإليكم تردداتها:

TVP HD Poland

Hotbird 13°E – 11179 H 27500

Hotbird 13°E – 10834 V 27500

Hotbird 13°E – 10719 V 27500

Hotbird 13°E – 11179 H 27500 Hotbird 13°E – 10834 V 27500 Hotbird 13°E – 10719 V 27500 Rai HD Italy

HotBird 13°E – 11766 V 29900

HotBird 13°E – 10992 V 27500

HotBird 13°E – 11766 V 29900 HotBird 13°E – 10992 V 27500 Canale 5 Italy

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

Hotbird 13°E – 11919 V 29900

Hotbird 13°E – 11432 V 29900 Hotbird 13°E – 11919 V 29900 Canale 20 Italy

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو أمم أوروبا مجانا

وإليكم ترددات القنوات المجانية الناقلة ليورو 2021 على استرا وباقي الأقمار الصناعية:

ZDF GermanyAstra 19.2°E – 11954 H 27500 SDAstra 19.2°E – 11361 V 22000 HD

L’Equipe TV HD FranceAstra 19°E – 11895 V 29700_EMUEutelsat 5°W – 12648 V 29500_MULTI

M6 HD FranceAstra 19°E – 12168 V 29700_EMUEutelsat 5°W – 11509 H 29500_MULTI

W9 HD FranceAstra 19°E – 12168 V 29700_EMUEutelsat 5°W – 11509 H 29500_MULTI

TFX HD FranceAstra 19°E – 11856 V 29700_EMUEutelsat 5°W -11509 H29500_MULTI

TF1 HD FranceAstra 19°E – 12168 V 29700_EMUEutelsat 5°W -11509 H 29500_MULLTI

وبذلك نكون انتهينا من تقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 مجانا نايل سات استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الأخرى، وسنتابع معكم أول بأول ملخص مباريات يورو 2021 الشوط الأول والثاني، فيما سنعمل على رصد المزيد عن القنوات المجانية التي تذيع مباريات أمم أوروبا مجانا.