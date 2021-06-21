أهم مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 العديد من المباريات في مختلف بلدان العالم، ومن اهم هذه المباريات فنلندا ضد بلجيكا و مقدونيا ضد هولندا في ابطولة مم اوروبا يورو 2020. توقيت مباريات اليوم من كوبا أمريكا والقنوات الناقلة أوروجواي VS تشيلي • على قناة beIN Sports HD 5 Max • الساعة الحادية عشر مساء الأرجنتين VS باراجواي • على قناة beIN Sports HD 5 Max • الساعة الثانية صباحا توقيت مباريات اليوم من أمم أوروبا والقنوات الناقلة مقدونيا الشمالية VS هولندا • على قناة beIN Sports HD 1 Max •الساعة السادسة مساء أوكرانيا VS النمسا • على قناة beIN Sports HD 2 Max • الساعة السادسة مساءا روسيا VS الدانمارك • الساعة التاسعة مساء • على قناةbeIN Sports HD 2 Max فنلندا VS بلجيكا • الساعة التاسعة مساء • على قناة beIN Sports HD 1 Max

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