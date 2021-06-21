بيداء الزدجالية تقود دراسة بحثية عن رياضة الترايلثون على مستوى العالم

بعد حصولها على مقعد المرأة في الاتحاد الدولي

كتبت ـ زينب الزدجالية:

نالت عضوة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للترايلثون بيداء بنت محمود الزدجالية ثقة الاتحاد وتم تعيينها قائدة لدراسة مشروع بحثي أكاديمي بعنوان (المساواة بين الجنسين على مستوى العالم في رياضة الترايلثون) مع البطل الأولمبي السيرالستربراونلي وعدد من أكاديميي الجامعة وذلك تحت اشراف الاتحاد الدولي و بالشراكة مع جامعة ليدزبكيت بالمملكةالمتحدة.

وتعد هذه الدراسة الاكاديمية أحد أنشطة اللجنة التي تعنى برفع مستوى كفاءة وأداء منتسبات هذه الرياضة في مختلف المشاركات والبطولات، حيث هدفت اللجنة الى تدعيم هذه المشاركات بأسس علمية مدروسة، حتى يتم الاستفادة منها بشكل علمي ونظري، حيث تقدمت جامعة ليدزبيكيت بمقترح الى الاتحاد الدولي، فيما يتعلق بهذه الدراسة لكون رياضة الترايلثون بدأت تنتشر بسرعة فائقة وتحصد عددا كبيرا من الممارسين لها ، كما أن أحد أهداف اللجنة المحافظة على عدد من المفاهيم والاسس التي تشترط عند ممارسة هذه الرياضة ومنها تطبيق مفهوم المساواة بين الرجل و المرأة بمختلف الأصعدة وتضع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للترايلثون على عاتقها تطبيق عدد من الدراسات العلمية و تطبيق نتائجها البحثية على أرض الواقع، كما انها ستتيح كل هذه الدراسات أمام كافة الاتحادات المنضوية تحت الاتحاد الدولي.

من جانبها قالت بيداء بنت محمود الزدجالية عضوة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للترايلثون عن خوضها لهذه التجربة العلمية : تعد لجنة المرأة بالاتحاد الدولي من اللجان الأساسية وهي من اللجان الفاعلة والنشطة في مختلف النواحي المتعلقة بمشاركات المرأة في هذه الرياضة، فقد جاء اختياري لقيادة الدراسة والتواصل المباشر مع الجامعة للتنسيق والمتابعة بحكم خبرتي العريضة في هذا المجال وارتباطي المهني في جانب ادارة المشاريع، وبالاطلاع على المهارات التي املكها في هذا الجانب فقد اتفق الاعضاء على اختياري في هذه المهمة التي ستضيف لي الكثير خلال مسيرتي الرياضية والتي بلا شك سوف انقلها لأبناء بلدي .

وأضافت الزدجالية : بدأنا فعليا في المضي بالمهمة التي اوكلت إلينا، حيث شرعنا بتنفيذها بدءاَ بتقديمي للدراسة وأهدافها، ووضع المرأة في هذه الرياضة حاليا لكل الاتحادات التي تنتمي إليها المرأة والتابعة للاتحاد الدولي سواء كلاعبة اومدربة اومحكمة اوادارية والوقوف على الاحصائيات وتحليلها كميا ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية من الدراسة وهي البحث النوعي لفهم حيثيات الحياة اليومية للمرأة برياضة الترايلثون .